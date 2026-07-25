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Первая лига
Локомотив Киев
25.07.2026 14:00 - : -
Чернигов
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Украина. Первая лига
25 июля 2026, 10:04 | Обновлено 25 июля 2026, 10:07
61
0

Агробизнес – Полтава, Локомотив – Чернигов, Полесье-2 – ЮКСА. Смотреть LIVE

Смотрите 25 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги

25 июля 2026, 10:04 | Обновлено 25 июля 2026, 10:07
61
0
Агробизнес – Полтава, Локомотив – Чернигов, Полесье-2 – ЮКСА. Смотреть LIVE
ФК Агробизнес
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25 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 25 июля 2026

  • 12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава
  • 14:00. Локомотив Киев – Чернигов
  • 16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка

12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава

14:00. Локомотив Киев – Чернигов

16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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