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Украина. Первая лига25 июля 2026, 10:04 | Обновлено 25 июля 2026, 10:07
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Агробизнес – Полтава, Локомотив – Чернигов, Полесье-2 – ЮКСА. Смотреть LIVE
Смотрите 25 июля видеотрансляцию матчей 1-го тура Первой лиги
25 июля 2026, 10:04 | Обновлено 25 июля 2026, 10:07
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25 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур. 25 июля 2026
- 12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава
- 14:00. Локомотив Киев – Чернигов
- 16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка
12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава
14:00. Локомотив Киев – Чернигов
16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка
Турнирная таблица
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