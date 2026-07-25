Агробизнес – Полтава, Локомотив – Чернигов, Полесье-2 – ЮКСА. Смотреть LIVE

25 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур. 25 июля 2026

12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава

14:00. Локомотив Киев – Чернигов

16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка

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12:00. Агробизнес Волочиск – Полтава

14:00. Локомотив Киев – Чернигов

16:00. Полесье-2 Житомир – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица