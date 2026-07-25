Не удержали победу. Локомотив с ничьей начал сезон в Первой лиге

В субботу, 25 июля, «Локомотив» дебютировал в Первой лиге. Соперником киевского клуба в матче 1-го тура стал ФК «Чернигов».

Первый тайм прошел с переменным преимуществом. Шансы открыть счет были у обеих команд, но на табло стадиона им. Банникова остались нули.

Свой первый гол в Первой лиге «Локомотив» забил на 64-й минуте. Богдан Мордас ударом в ближний угол замкнул прострел с правого фланга.

«Локомотив» продолжал атаковать. На 71-й минуте Петр Савчук пробил в перекладину.

«Чернигов» особо опасных моментов не создавал, но смог отыграться. На 5-й компенсированной минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет.

Первая лига. 1-й тур. Киев, УТК им. Банникова. 25 июля

«Локомотив» (Киев) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 1:1

Голы: Мордас, 64 – Фатеев, 90+5

Видеозапись матча