Локомотив – Чернигов – 1:1. Забили на последней минуте. Видео голов и обзор

В субботу, 25 июля, «Локомотив» провел дебютный матч в Первой лиге. Соперником киевского клуба в поединке 1-го тура стал ФК «Чернигов».

Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы открыть счет были у обеих команд, но на табло стадиона им. Банникова остались нули.

Свой первый гол в Первой лиге «Локомотив» забил на 64-й минуте. После прострела с правого фланга Богдан Мордас пробил в ближний угол.

«Локомотив» продолжал атаковать и мог забить. На 71-й минуте Петр Савчук попал в перекладину.

«Чернигов» особо опасных моментов не создавал, но смог отыграться. На 5-й компенсированной минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет и спас свою команду от поражения.

Первая лига. 1-й тур. Киев, УТК им. Банникова. 25 июля

«Локомотив» (Киев) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 1:1

Голы: Мордас, 64 – Фатеев, 90+5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча