Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив – Чернигов – 1:1. Забили на последней минуте. Видео голов и обзор
Первая лига
Локомотив Киев
25.07.2026 14:00 – FT 1 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 июля 2026, 18:44 |
19
0

Локомотив – Чернигов – 1:1. Забили на последней минуте. Видео голов и обзор

ФК «Чернигов» вырвал ничью в компенсированное время

25 июля 2026, 18:44 |
19
0
Локомотив – Чернигов – 1:1. Забили на последней минуте. Видео голов и обзор
ФК Чернигов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 25 июля, «Локомотив» провел дебютный матч в Первой лиге. Соперником киевского клуба в поединке 1-го тура стал ФК «Чернигов».

Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы открыть счет были у обеих команд, но на табло стадиона им. Банникова остались нули.

Свой первый гол в Первой лиге «Локомотив» забил на 64-й минуте. После прострела с правого фланга Богдан Мордас пробил в ближний угол.

«Локомотив» продолжал атаковать и мог забить. На 71-й минуте Петр Савчук попал в перекладину.

«Чернигов» особо опасных моментов не создавал, но смог отыграться. На 5-й компенсированной минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет и спас свою команду от поражения.

Первая лига. 1-й тур. Киев, УТК им. Банникова. 25 июля

«Локомотив» (Киев) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 1:1

Голы: Мордас, 64 – Фатеев, 90+5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Чернигов).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
По теме:
Оболонь приняла решение по аренде своего стадиона другими командами
«Это обидно, но работает». Бывший игрок Шахтера – о засилье бразильцев
ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Вереса едет в Кыргызстан к легенде Динамо
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Дмитрий Фатеев Локомотив Киев Богдан Мордас видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Футбол | 24 июля 2026, 21:26 2
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

«Бланкос» победили «Алькоркон»

Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Футбол | 25 июля 2026, 09:57 11
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение

Люсин не перейдет в «Черноморец»

Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Футбол | 25.07.2026, 07:06
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
Футбол | 25.07.2026, 17:20
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Футбол | 25.07.2026, 08:37
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 3
Бокс
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
25.07.2026, 07:59 13
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 46
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем