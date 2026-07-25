Локомотив – Чернигов – 1:1. Забили на последней минуте. Видео голов и обзор
ФК «Чернигов» вырвал ничью в компенсированное время
В субботу, 25 июля, «Локомотив» провел дебютный матч в Первой лиге. Соперником киевского клуба в поединке 1-го тура стал ФК «Чернигов».
Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы открыть счет были у обеих команд, но на табло стадиона им. Банникова остались нули.
Свой первый гол в Первой лиге «Локомотив» забил на 64-й минуте. После прострела с правого фланга Богдан Мордас пробил в ближний угол.
«Локомотив» продолжал атаковать и мог забить. На 71-й минуте Петр Савчук попал в перекладину.
«Чернигов» особо опасных моментов не создавал, но смог отыграться. На 5-й компенсированной минуте Дмитрий Фатеев сравнял счет и спас свою команду от поражения.
Первая лига. 1-й тур. Киев, УТК им. Банникова. 25 июля
«Локомотив» (Киев) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 1:1
Голы: Мордас, 64 – Фатеев, 90+5
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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