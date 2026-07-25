Полесье-2 – ЮКСА – 2:2. Отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
Игроки ФК ЮКСА проявили характер
В субботу, 25 июля, «Полесье-2» в матче 1-го тура Первой лиги принимало ФК ЮКСА.
Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте. Максим Грищенко замкнул прострел с левого фланга.
На 14-й минуте Грищенко оформил дубль. Футболист «Полесья-2» забил головой после навеса Александра Иванова.
Затем ЮКСА перехватила инициативу и на 34-й минуте отыграла один мяч. Роман Ювхимец забил после подачи углового.
«Полесье-2» могло быстро восстановить преимущество в счете, однако голкипер ЮКСА Вадим Ющищин парировал пенальти.
После перерыва атаковали обе команды. Но удача была на стороне команды гостей. На 85-й минуте новичок ФК ЮКСА Алексей Хобленко сумел протолкнуть мяч в ворота.
Первая лига. 1-й тур. 25 июля
«Полесье-2» (Житомир) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:2
Голы: Грищенко, 6, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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