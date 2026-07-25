Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье-2 – ЮКСА – 2:2. Отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Полесье-2
25.07.2026 16:00 – FT 2 : 2
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 июля 2026, 23:03 | Обновлено 25 июля 2026, 23:29
36
0

Полесье-2 – ЮКСА – 2:2. Отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча

Игроки ФК ЮКСА проявили характер

25 июля 2026, 23:03 | Обновлено 25 июля 2026, 23:29
36
0
Полесье-2 – ЮКСА – 2:2. Отыграли два мяча. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 25 июля, «Полесье-2» в матче 1-го тура Первой лиги принимало ФК ЮКСА.

Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте. Максим Грищенко замкнул прострел с левого фланга.

На 14-й минуте Грищенко оформил дубль. Футболист «Полесья-2» забил головой после навеса Александра Иванова.

Затем ЮКСА перехватила инициативу и на 34-й минуте отыграла один мяч. Роман Ювхимец забил после подачи углового.

«Полесье-2» могло быстро восстановить преимущество в счете, однако голкипер ЮКСА Вадим Ющищин парировал пенальти.

После перерыва атаковали обе команды. Но удача была на стороне команды гостей. На 85-й минуте новичок ФК ЮКСА Алексей Хобленко сумел протолкнуть мяч в ворота.

Первая лига. 1-й тур. 25 июля

«Полесье-2» (Житомир) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:2

Голы: Грищенко, 6, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (ЮКСА).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Ювхимец (ЮКСА).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Грищенко (Полесье-2).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Грищенко (Полесье-2).
По теме:
«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах
Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Алексей Хобленко ЮКСА Тарасовка Роман Ювхимец Полесье-2 Житомир видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Футбол | 25 июля 2026, 07:02 2
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026

Аргентинец планирует провести прощальный матч за сборную

Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Футбол | 25 июля 2026, 08:37 5
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ

Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»

Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 25.07.2026, 07:59
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Бокс | 25.07.2026, 19:40
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Футбол | 25.07.2026, 20:19
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 18
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 10
Другие виды
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 34
Футбол
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 15
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем