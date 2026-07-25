Карпаты и Верес начинают второй спарринг за день. Стартовые составы
25 июля в 13:00 команды играют второй товарищеский матч на базе Карпат
Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.
25 июля в 13:00 второй спарринг проведут Карпаты Львов и Верес Ровно.
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Две товарищеские игры разными составами проходят на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.
В первой игре в 11:00 львовская команда выиграла с разгромным счетом 5:1.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.
Карпаты и Верес начиняют второй спарринг за день. Стартовые составы
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