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Карпаты Львов
25.07.2026 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 13:00 | Обновлено 25 июля 2026, 14:15
386
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Карпаты и Верес начинают второй спарринг за день. Стартовые составы

25 июля в 13:00 команды играют второй товарищеский матч на базе Карпат

25 июля 2026, 13:00 | Обновлено 25 июля 2026, 14:15
386
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Карпаты и Верес начинают второй спарринг за день. Стартовые составы
ФК Карпаты
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Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.

25 июля в 13:00 второй спарринг проведут Карпаты Львов и Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две товарищеские игры разными составами проходят на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.

В первой игре в 11:00 львовская команда выиграла с разгромным счетом 5:1.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.

Карпаты и Верес начиняют второй спарринг за день. Стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Де склад Вересу?
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