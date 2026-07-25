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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 15:18 | Обновлено 25 июля 2026, 15:29
252
0

Карпаты обыграли Верес и во втором спарринге дня

На этот раз команды ограничились одним голом

25 июля 2026, 15:18 | Обновлено 25 июля 2026, 15:29
252
0
Карпаты обыграли Верес и во втором спарринге дня
ФК Карпаты
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 25 июля, «Карпаты» и «Верес» провели сразу два спарринга. Поединки состоялись на базе «Карпат».

Первый спарринг прошел результативно. «Карпаты» смогли пять раз поразить ворота соперника. В составе львовского клуба голами отличились Ярослав Карабин (13 мин.), Фелипе Виейра (21 мин.), Роман Вантух (37 мин.), Марко Сапуга (42 мин.) и Александр Дедов (48 мин.). За «Верес» на 26-й минуте забил игрок, находящийся в клубе на просмотре.

Затем начался второй контрольный матч. Он прошел гораздо менее результативно.

«Карпаты» одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте забил Ян Костенко.

Товарищеский матч. 25 июля

«Карпаты» (Львов) – «Верес» – 1:0

Гол: Костенко, 31

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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