Карпаты отгрузили 5 мячей в ворота Вереса в первом спарринге дня

Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.

25 июля в 11:00 первый спарринг провели Карпаты Львов и Верес Ровно (5:1).

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Две товарищеские игры разными составами проходят на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.

В первой игре в 11:00 львовская команда выиграла с разгромным счетом 5:1, а вторая игра начинается в 13:00.

Голы у Карпат забили: Ярослав Карабин, 13, Феллипе, 21, Роман Вантух, 37, Марко Сапуга, 42, Александр Дедов, 48.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.

Товарищеский матч. 25 июля 2026. Бартатов (Львовская обл)

Карпаты Львов – Верес Ровно – 5:1

Голы (Карпаты): Ярослав Карабин, 13, Феллипе, 21, Роман Вантух, 37, Марко Сапуга, 42, Александр Дедов, 48

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