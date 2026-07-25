Карпаты отгрузили 5 мячей в ворота Вереса в первом спарринге дня
Затем команды начали второй контрольный матч другими составами
Украинские клубы проводят контрольные матчи межсезонье.
25 июля в 11:00 первый спарринг провели Карпаты Львов и Верес Ровно (5:1).
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Две товарищеские игры разными составами проходят на базе Карпат в с.Бартатов Львовской области.
В первой игре в 11:00 львовская команда выиграла с разгромным счетом 5:1, а вторая игра начинается в 13:00.
Голы у Карпат забили: Ярослав Карабин, 13, Феллипе, 21, Роман Вантух, 37, Марко Сапуга, 42, Александр Дедов, 48.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Ровенский Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26.
Товарищеский матч. 25 июля 2026. Бартатов (Львовская обл)
Карпаты Львов – Верес Ровно – 5:1
Голы (Карпаты): Ярослав Карабин, 13, Феллипе, 21, Роман Вантух, 37, Марко Сапуга, 42, Александр Дедов, 48
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