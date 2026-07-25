Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс

​​Украинские клубы проводят контрольный матч в межсезонье.

25 июля в 12:00 встречаются Левый Берег и Кривбасс Кривой Рог.

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Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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