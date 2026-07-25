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Товарищеские матчи
Левый Берег
25.07.2026 12:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 11:59 | Обновлено 25 июля 2026, 12:04
123
0

Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс

25 июля в 12:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ

25 июля 2026, 11:59 | Обновлено 25 июля 2026, 12:04
123
0
Левый Берег в товарищеском матче принимает Кривбасс
ФК Кривбасс
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​​Украинские клубы проводят контрольный матч в межсезонье.

25 июля в 12:00 встречаются Левый Берег и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Криворожская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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