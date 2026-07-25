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Левый Берег
25.07.2026 12:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 14:31 |
351
0

Восемь голов на двоих. Левый Берег и Кривбасс провели спарринг

Поединок «Левый Берег» – «Кривбасс» завершился со счетом 3:5

25 июля 2026, 14:31 |
351
0
Восемь голов на двоих. Левый Берег и Кривбасс провели спарринг
ФК Левый Берег
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Клубы УПЛ завершают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 25 июля, «Левый Берег» на своем поле провел товарищеский матч с криворожским «Кривбассом».

Поединок прошел результативно. Уже на 2-й минуте Венделл вывел «Левый Берег» вперед. Однако еще до перерыва «Кривбасс» забил три мяча.

Второй тайм был не менее результативным. Команды по два раза поразили ворота друг друга. В результате – победа «Кривбасса» со счетом 5:3.

Товарищеский матч. Киев, Арена «Левый Берег». 25 июля

«Левый Берег» (Киев) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 3:5

Голы: Венделл (2), Н. Волошин (48), Гереш (89) – Сатчвелл (10), Джованни (38), Сек (45), Машаду (61), Бекавац (71, пенальти).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Левый Берег - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Назар Волошин (Левый Берег) Анте Бекавац Роман Гереш Венделл Флоренсио Брито
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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