Восемь голов на двоих. Левый Берег и Кривбасс провели спарринг

Клубы УПЛ завершают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 25 июля, «Левый Берег» на своем поле провел товарищеский матч с криворожским «Кривбассом».

Поединок прошел результативно. Уже на 2-й минуте Венделл вывел «Левый Берег» вперед. Однако еще до перерыва «Кривбасс» забил три мяча.

Второй тайм был не менее результативным. Команды по два раза поразили ворота друг друга. В результате – победа «Кривбасса» со счетом 5:3.

Товарищеский матч. Киев, Арена «Левый Берег». 25 июля

«Левый Берег» (Киев) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 3:5

Голы: Венделл (2), Н. Волошин (48), Гереш (89) – Сатчвелл (10), Джованни (38), Сек (45), Машаду (61), Бекавац (71, пенальти).