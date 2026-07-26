ВАН ЛЕУВЕН: «Я доволен новичками Кривбасса. Один из них забил отличный гол»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен рассказал о заключительном контрольном матче на летних сборах – против киевского Левого Берега (5:3).

– Патрик, какие у вас впечатления от контрольного матча?

– Это был матч, который дал нам возможность оценить последние изменения в команде, увидеть в действии новичков и предоставить им необходимую игровую практику. Физически мы находимся в хорошем состоянии. Считаю, что создали достаточно моментов, чтобы забивать больше, но снова допустили две ошибки, которые стоили нам пропущенных мячей.

– Какие главные выводы можете сделать после этого спарринга?

– В целом это был полезный спарринг. Все футболисты получили игровое время, каждый имел возможность проявить себя, а самое главное – все остались здоровыми.

– На каком этапе подготовки сейчас находится команда в преддверии старта нового сезона?

– Каждый этап нашей подготовки имел свои особенности. Первые две недели в Украине были посвящены закладке физического фундамента. В Нидерландах у нас еще не был полностью сформирован состав – именно тогда к команде начали присоединяться новые футболисты. Это был второй этап предсезонной подготовки, а сейчас мы находимся на ее завершающей стадии. Наша задача – помочь всем адаптироваться к условиям в Украине, к требованиям клуба и подойти в полной готовности к стартовому матчу чемпионата.

– Довольны ли тем, как команда прогрессирует во время летних сборов?

– Считаю, что мы движемся в правильном направлении, хотя впереди еще много работы. Снова пропустили мячи, которых вполне могли избежать.

– Несколько новичков приняли непосредственное участие в результативных атаках. Как оцените их выступление?

– Я доволен новичками. Видно, что они обладают хорошими качествами. Иногда им еще не хватает командного взаимодействия, ведь они склонны действовать слишком индивидуально, но это вопрос времени. Сатчвелл забил отличный гол – именно ради таких эпизодов мы его и пригласили. Один из потенциальных новичков отдал качественную передачу на Секу, который уверенно завершил атаку.

– Над чем новичкам еще нужно работать, чтобы полностью адаптироваться к требованиям команды?

– В то же время в их игре еще есть определенные перепады. Нужно работать над стабильностью и постепенно интегрировать их в тот стиль футбола, который мы стремимся видеть в Кривбассе.