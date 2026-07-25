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Испания
25 июля 2026, 13:37 | Обновлено 25 июля 2026, 13:50
1315
0

Жирона с тремя украинцами потерпела поражение, пропустив на 89-й минуте

Пищур, Ванат и Крапивцов приняли участие в товарищеском матче против «Алавеса»

25 июля 2026, 13:37 | Обновлено 25 июля 2026, 13:50
1315
0
Жирона с тремя украинцами потерпела поражение, пропустив на 89-й минуте
ФК Жирона
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В субботу, 25 июля, состоялся товарищеский матч между «Жироной», которая в новом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе, и «Алавесом».

Несмотря на обилие острых моментов, каталонский клуб потерпел поражение со счетом 0:1. Команды играли на арене «Royalverd Training Center» в Валь-ден-Басе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Владислав Крапивцов покинул поле в середине второго тайма, форвард Владислав Ванат сыграл первые 45 минут.

Нападающий Александр Пищур начал игру со скамейки запасных, появился на поле на 46-й минуте и был заменен незадолго до завершения матча. Украинец мог открывать счет, но попал в перекладину.

Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на эту игру – появилась информация, что 28-летний футболист требует трансфер, поэтому будет бойкотировать матчи каталонского клуба.

Товарищеский матч, 25 июля

Жирона Алавес 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 89

Видеозапись матча:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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