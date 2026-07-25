Жирона с тремя украинцами потерпела поражение, пропустив на 89-й минуте
Пищур, Ванат и Крапивцов приняли участие в товарищеском матче против «Алавеса»
В субботу, 25 июля, состоялся товарищеский матч между «Жироной», которая в новом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе, и «Алавесом».
Несмотря на обилие острых моментов, каталонский клуб потерпел поражение со счетом 0:1. Команды играли на арене «Royalverd Training Center» в Валь-ден-Басе.
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В стартовом составе каталонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Владислав Крапивцов покинул поле в середине второго тайма, форвард Владислав Ванат сыграл первые 45 минут.
Нападающий Александр Пищур начал игру со скамейки запасных, появился на поле на 46-й минуте и был заменен незадолго до завершения матча. Украинец мог открывать счет, но попал в перекладину.
Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на эту игру – появилась информация, что 28-летний футболист требует трансфер, поэтому будет бойкотировать матчи каталонского клуба.
Товарищеский матч, 25 июля
Жирона – Алавес – 0:1
Гол: Альваро Гарсия, 89
Видеозапись матча:
😱 Al travesser Pyschur! pic.twitter.com/toU6avGbDP— Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026
🔁 Més canvis al Girona FC:— Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026
➡️ Pyshchur i Misehouy
⬅️ Vanat i Jastin pic.twitter.com/L1WiwqIU1O
🔁 Més canvis al Girona FC:— Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026
➡️ David López, Abel Ruiz, Artero i Sergi Puig
⬅️ Antal, Pyschur, Lass i Krapyvtsov pic.twitter.com/qJEc2vd6PZ
🆕✅ 1a equipació desbloquejada pic.twitter.com/QD10svorgq— Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026
💪🏻 Seguim sumant minuts! pic.twitter.com/aEjXWPMyNx— Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026
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