Жирона с тремя украинцами потерпела поражение, пропустив на 89-й минуте

В субботу, 25 июля, состоялся товарищеский матч между «Жироной», которая в новом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе, и «Алавесом».

Несмотря на обилие острых моментов, каталонский клуб потерпел поражение со счетом 0:1. Команды играли на арене «Royalverd Training Center» в Валь-ден-Басе.

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В стартовом составе каталонского клуба вышли два игрока сборной Украины – голкипер Владислав Крапивцов покинул поле в середине второго тайма, форвард Владислав Ванат сыграл первые 45 минут.

Нападающий Александр Пищур начал игру со скамейки запасных, появился на поле на 46-й минуте и был заменен незадолго до завершения матча. Украинец мог открывать счет, но попал в перекладину.

Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на эту игру – появилась информация, что 28-летний футболист требует трансфер, поэтому будет бойкотировать матчи каталонского клуба.

Товарищеский матч, 25 июля

Жирона – Алавес – 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 89

Видеозапись матча:

🔁 Més canvis al Girona FC:



➡️ Pyshchur i Misehouy

⬅️ Vanat i Jastin pic.twitter.com/L1WiwqIU1O — Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026

🔁 Més canvis al Girona FC:



➡️ David López, Abel Ruiz, Artero i Sergi Puig

⬅️ Antal, Pyschur, Lass i Krapyvtsov pic.twitter.com/qJEc2vd6PZ — Girona FC (@GironaFC) July 25, 2026