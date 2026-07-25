Жирона – Алавес. Ванат в старте, где Цыганков? Смотреть онлайн LIVE

В субботу, 25 июля, состоится товарищеский матч между «Жироной», которая в новом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе, и «Алавесом».

Команды сыграют на арене «Royalverd Training Center» в Валь-ден-Басе. Старт противостояния запланирован на 11:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба выйдут два игрока сборной Украины – голкипер Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат.

Нападающий Александр Пищур начнет игру со скамейки запасных. Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на эту игру, о причинах его отсутствия ничего не сообщается.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на YouTube каталонского клуба.

Стартовый состав Жироны: Крапивцов, Арнау Мартинес, ван де Бек, Моранте, Франсес, Брайан Хиль, Ванат, Ласс Курома, Ястин, Антал, Бадия

Резерв Жироны: Сержи Пуч, Андреев, Давид Лопес, Бельтран, Абель Руис, Иван Мартин, Алекс Морено, Артеро, Мисехуи, Гиби, Мин Су, Пищур, Хави, Сальгеро, Жуниор

Стартовый состав Алавеса: Сивера, Манас, Юси, Аленья, Бланко, Бойе, Мусса Диарра, Анхель Перес, Теналья, Хонни, Пабло Ибаньес

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав Жироны на матч против Алавеса: