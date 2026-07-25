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Испания
25 июля 2026, 11:30 | Обновлено 25 июля 2026, 11:36
746
0

Жирона – Алавес. Ванат в старте, где Цыганков? Смотреть онлайн LIVE

Товарищеский матч с участием украинских футболистов состоится 25 июля в 11:30

25 июля 2026, 11:30 | Обновлено 25 июля 2026, 11:36
746
0
Жирона – Алавес. Ванат в старте, где Цыганков? Смотреть онлайн LIVE
ФК Жирона
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В субботу, 25 июля, состоится товарищеский матч между «Жироной», которая в новом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе, и «Алавесом».

Команды сыграют на арене «Royalverd Training Center» в Валь-ден-Басе. Старт противостояния запланирован на 11:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба выйдут два игрока сборной Украины – голкипер Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат.

Нападающий Александр Пищур начнет игру со скамейки запасных. Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на эту игру, о причинах его отсутствия ничего не сообщается.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на YouTube каталонского клуба.

Стартовый состав Жироны: Крапивцов, Арнау Мартинес, ван де Бек, Моранте, Франсес, Брайан Хиль, Ванат, Ласс Курома, Ястин, Антал, Бадия

Резерв Жироны: Сержи Пуч, Андреев, Давид Лопес, Бельтран, Абель Руис, Иван Мартин, Алекс Морено, Артеро, Мисехуи, Гиби, Мин Су, Пищур, Хави, Сальгеро, Жуниор

Стартовый состав Алавеса: Сивера, Манас, Юси, Аленья, Бланко, Бойе, Мусса Диарра, Анхель Перес, Теналья, Хонни, Пабло Ибаньес

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав Жироны на матч против Алавеса:

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футбол Испания
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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