ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги бесплатно подписал экс-вратаря Черноморца
Вадим Ющишин продолжит выступления в ЮКСА
Клуб ЮКСА из Первой лиги официально объявил о подписании 26-летнего голкипера Вадима Ющишина.
За голкипера клубу не пришлось платить, так как он пришел свободным агентом.
До этого Ющишин играл за одесский «Черноморец» на протяжении сезона 2025/26.
За одесситов Вадим провел пять матчей. Кроме того, он дважды выходил на поле в составе второй команды.
На протяжении карьеры Ющишин успел засветиться в «Вересе», «Ворскле» и «Ужгороде».
Ранее сообщалось, что ЮКСА попрощалась с бывшим игроком «Динамо».
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