ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги бесплатно подписал экс-вратаря Черноморца

Клуб ЮКСА из Первой лиги официально объявил о подписании 26-летнего голкипера Вадима Ющишина.

За голкипера клубу не пришлось платить, так как он пришел свободным агентом.

До этого Ющишин играл за одесский «Черноморец» на протяжении сезона 2025/26.

За одесситов Вадим провел пять матчей. Кроме того, он дважды выходил на поле в составе второй команды.

На протяжении карьеры Ющишин успел засветиться в «Вересе», «Ворскле» и «Ужгороде».

Ранее сообщалось, что ЮКСА попрощалась с бывшим игроком «Динамо».