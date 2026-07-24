Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги бесплатно подписал экс-вратаря Черноморца
Украина. Первая лига
24 июля 2026, 17:59 | Обновлено 24 июля 2026, 18:02
246
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги бесплатно подписал экс-вратаря Черноморца

Вадим Ющишин продолжит выступления в ЮКСА

24 июля 2026, 17:59 | Обновлено 24 июля 2026, 18:02
246
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги бесплатно подписал экс-вратаря Черноморца
ФК ЮКСА. Вадим Ющишин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб ЮКСА из Первой лиги официально объявил о подписании 26-летнего голкипера Вадима Ющишина.

За голкипера клубу не пришлось платить, так как он пришел свободным агентом.

До этого Ющишин играл за одесский «Черноморец» на протяжении сезона 2025/26.

За одесситов Вадим провел пять матчей. Кроме того, он дважды выходил на поле в составе второй команды.

На протяжении карьеры Ющишин успел засветиться в «Вересе», «Ворскле» и «Ужгороде».

Ранее сообщалось, что ЮКСА попрощалась с бывшим игроком «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала игрока, который покинул Ворсклу
Начался новый сезон Первой лиги. Все решил один гол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб сообщил об уходе экс-игрока Динамо
ЮКСА Тарасовка трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент Вадим Ющишин Черноморец Одесса
Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении
Футбол | 24 июля 2026, 16:43 0
ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении
ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении

В спарринге для горняков забили Педриньо и Алиссон Сантана

Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
Футбол | 24 июля 2026, 12:21 7
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа

Вячеслав Заховайло уверен, что уровень футболистов не соответствует уровню клуба

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2026, 08:41
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Футбол | 23.07.2026, 22:48
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
23.07.2026, 06:12 1
Бокс
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 28
Футбол
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
23.07.2026, 06:32 3
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем