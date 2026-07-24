ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб сообщил об уходе экс-игрока Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Люлька официально покинул пост в перволиговом клубе ЮКСА.

Сергей работал ассистентом главного тренера Андерсона Мендеса Рибейро с лета 2025 года.

Вместе с Люлькой клуб финишировал на 11-й позиции в сезоне 2025/26, набрав 36 очков в 36 матчах.

«За время работы в клубе он внёс весомый вклад в развитие всей клубной системы. Вместе с тренерским штабом Сергей Николаевич помог многим игрокам раскрыть свой потенциал, сделать важные шаги в собственной карьере и приблизиться к профессиональному футболу.

Его опыт, профессионализм и преданность делу стали важной частью развития как молодых талантов в ЮКСА, так и самого клуба.

Благодарим Сергея Николаевича за добросовестный труд и преданность клубу. Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых профессиональных достижений», – написала пресс-служба.

Ранее мы сообщали, что Люлька уйдет из клуба Первой лиги.