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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 16:34 | Обновлено 02 июля 2026, 16:48
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Чемпион Европы покинул тренерский штаб команды Первой лиги

Следом за тренером вратарей ЮКСА завершила сотрудничество с ассистентом главного тренера

02 июля 2026, 16:34 | Обновлено 02 июля 2026, 16:48
600
0
Чемпион Европы покинул тренерский штаб команды Первой лиги
ФК Динамо. Сергей Люлька
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Как стало известно Sport.ua, воспитанник «Динамо» Сергей Люлька, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Говерлу», чешский «Слован» (Либерец), «Черноморец», «Десну», «Львов» и «Металлист», покинул ЮКСА, где с начала сезона помогал Андерсону Рибейро в работе с первой командой.

Вместо чемпиона Европы 2019 года в составе сборной Украины U-19, ассистентом бразильского специалиста стал бывший помощник Владислава Лупашко в «Ингульце» и «Карпатах» Игорь Ермаков.

Кроме того, у ЮКСА теперь новый тренер вратарей. Им стал 25-летний Максим Жилин. Он родом из Харькова, работал в академии «Металлиста 1925», а в штабе «крестоносцев» сменил Ивана Остапова, работавшего в клубе из Тарасовки с лета 2023 года.

В конце недели к штабу Рибейро присоединятся еще два специалиста из Бразилии – ассистент и тренер по физической подготовке. Вместе с ними должен прибыть центральный нападающий из той же страны. Еще трех-четырех бразильцев в ЮКСА ждут на просмотр на следующей неделе. По итогам прошлого сезона «крестоносцы» заняли 10-е место в Первой лиге.

Ранее стало известно, что отказавшийся возвращаться в Украину бразильский форвард ЮКСА продолжит карьеру в чемпионате Японии.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд ЮКСА Тарасовка Сергей Люлька Игорь Ермаков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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