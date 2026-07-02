Чемпион Европы покинул тренерский штаб команды Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, воспитанник «Динамо» Сергей Люлька, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Говерлу», чешский «Слован» (Либерец), «Черноморец», «Десну», «Львов» и «Металлист», покинул ЮКСА, где с начала сезона помогал Андерсону Рибейро в работе с первой командой.

Вместо чемпиона Европы 2019 года в составе сборной Украины U-19, ассистентом бразильского специалиста стал бывший помощник Владислава Лупашко в «Ингульце» и «Карпатах» Игорь Ермаков.

Кроме того, у ЮКСА теперь новый тренер вратарей. Им стал 25-летний Максим Жилин. Он родом из Харькова, работал в академии «Металлиста 1925», а в штабе «крестоносцев» сменил Ивана Остапова, работавшего в клубе из Тарасовки с лета 2023 года.

В конце недели к штабу Рибейро присоединятся еще два специалиста из Бразилии – ассистент и тренер по физической подготовке. Вместе с ними должен прибыть центральный нападающий из той же страны. Еще трех-четырех бразильцев в ЮКСА ждут на просмотр на следующей неделе. По итогам прошлого сезона «крестоносцы» заняли 10-е место в Первой лиге.

Ранее стало известно, что отказавшийся возвращаться в Украину бразильский форвард ЮКСА продолжит карьеру в чемпионате Японии.