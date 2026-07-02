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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 11:07 | Обновлено 02 июля 2026, 11:54
1459
0

Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину. Нашел новый клуб

Вава Геррейро, который играл в составе ЮКСА, продолжит карьеру в чемпионате Японии

02 июля 2026, 11:07 | Обновлено 02 июля 2026, 11:54
1459
0
Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину. Нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Вава Геррейро
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Бразильский форвард Вава Геррейро отказался возвращаться в чемпионат Украины – контракт легионера принадлежит клубу Первой лиги ЮКСА из Тарасовки:

«Вава так и не вернулся! Еще в начале марта один из самых высокооплачиваемых легионеров Первой лиги отказался возвращаться в свой клуб.

Прошло несколько месяцев и, как видим, футболист так и не присоединился к ЮКСА. Более того, Вава уже нашел себе новый клуб, несмотря на то, что официально о его уходе до сих пор не было объявлено», – сообщил источник.

Геррейро перебрался в чемпионат Украины в августе 2023 года на правах свободного агента. Бразилец провел часть карьеры, играя в испанских командах низших дивизионов.

В составе украинского клуба 28-летний футболист провел 54 матча, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Вава продолжит карьеру в чемпионате Японии («Рюкю Окинава»).

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) трансферы
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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