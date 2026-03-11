Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Украина. Первая лига
11 марта 2026, 16:11 | Обновлено 11 марта 2026, 16:14
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины

Президент ЮКСА Сергей Лесник прокомментировал исчезновение форварда Вавы Гуррейро

Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Instagram. Вава Гуррейро

Президент ЮКСА Сергей Лесник прокомментировал исчезновение бразильского легионера Вавы Гуррейро, который является одним из самых высокооплачиваемых футболистов Первой лиги:

– Сергей Владимирович, Вава уже сыграл свой последний матч в футболке ЮКСА?

– К сожалению, пока не удалось прийти к согласию относительно возвращения нашего топового бразильца. Ситуация сложилась так, что в какой-то период игроки начинают слушать «агентов», которые вредят дальнейшему развитию игрока. Надежды не теряем.

Для Вавы это далеко не первая подобная история. В этот процесс постоянно вклинивалось окружение футболиста, агенты, обещающие футболисту золотые горы.

Мы работаем над тем, чтобы убедить Ваву помочь ЮКСА во второй половине сезона. Это уже не первый случай за последний год, когда наш игрок не приезжал на сборы, а возвращался посредине сезона. Если бы он был вовлечен во все процессы, это готовый игрок уровня УПЛ. Нападающих с такими данными нужно еще поискать.

– Вава летом может покинуть ЮКСА свободным агентом. Существует ли вероятность того, что сейчас футболист подпишет предварительный контракт с новой командой?

– Так оно и есть. Наше предложение продлить контракт было отклонено. Мне очень досадно, что за два с половиной года мы многое для него сделали, но он выбирает слушать других людей. Я не знаю, кому из игроков я уделял столько времени в индивидуальных разговорах.

Вава мог бы еще лучше показать себя и пойти на повышение. Однако это нормальная практика у бразильцев, которые не любят тренироваться, а хотят играть. В спорте больших достижений этого мало. Им трудно понять, что в футболе важно хорошо тренироваться и быть частью коллектива. Если я не могу достучаться, Пабло, Риби, пастор Яков – как еще на него повлиять?

У нас созданы все условия, чтобы расти. Я очень счастлив, что с нами работает Андерсон Рибейро. Человек с очень большим сердцем, христианин и один из самых успешных бразильцев в истории УПЛ, – рассказал Лесник.

В нынешнем сезоне Вава провел девять матчей в Первой лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт 27-летнего форварда истекает после завершения кампании 2025/26.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Сергей Лесник
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
