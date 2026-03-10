Игрок с самой высокой зарплатой в чемпионате не вернулся в Украину

Бразильский нападающий Вава Гуррейро может покинуть клуб ЮКСА.

По информации источника, самый высокооплачиваемый футболист Первой лиги (около 5 тысяч долларов в месяц) не вернулся в Украину на тренировочные сборы команды.

До старта нового сезона в Первой лиге Украины остается около десяти дней, однако футболист пока не спешит присоединяться к команде и не демонстрирует большого желания продолжать выступления за клуб.

Контракт Гуррейро с ЮКСА заканчивается уже летом, поэтому руководство клуба параллельно ищет варианты для усиления атаки.