Игрок с самой высокой зарплатой в чемпионате не вернулся в Украину
Вава Гуррейро не прибыл в расположение клуба ЮКСА
Бразильский нападающий Вава Гуррейро может покинуть клуб ЮКСА.
По информации источника, самый высокооплачиваемый футболист Первой лиги (около 5 тысяч долларов в месяц) не вернулся в Украину на тренировочные сборы команды.
До старта нового сезона в Первой лиге Украины остается около десяти дней, однако футболист пока не спешит присоединяться к команде и не демонстрирует большого желания продолжать выступления за клуб.
Контракт Гуррейро с ЮКСА заканчивается уже летом, поэтому руководство клуба параллельно ищет варианты для усиления атаки.
