Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок с самой высокой зарплатой в чемпионате не вернулся в Украину
Украина. Первая лига
10 марта 2026, 23:02 |
835
0

Игрок с самой высокой зарплатой в чемпионате не вернулся в Украину

Вава Гуррейро не прибыл в расположение клуба ЮКСА

10 марта 2026, 23:02 |
835
0
Игрок с самой высокой зарплатой в чемпионате не вернулся в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Вава Гуррейро

Бразильский нападающий Вава Гуррейро может покинуть клуб ЮКСА.

По информации источника, самый высокооплачиваемый футболист Первой лиги (около 5 тысяч долларов в месяц) не вернулся в Украину на тренировочные сборы команды.

До старта нового сезона в Первой лиге Украины остается около десяти дней, однако футболист пока не спешит присоединяться к команде и не демонстрирует большого желания продолжать выступления за клуб.

Контракт Гуррейро с ЮКСА заканчивается уже летом, поэтому руководство клуба параллельно ищет варианты для усиления атаки.

По теме:
Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем
Суркис и Буткевич провели разговор после скандальной игры Полесье – Динамо
Клуб Первой лиги отказался подписывать известного футболиста
ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10 марта 2026, 16:23 30
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос

Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10 марта 2026, 09:49 2
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»

Американец выделил Джо Фрейзера

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10.03.2026, 18:25
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
Футбол | 10.03.2026, 23:26
Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 1
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 51
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем