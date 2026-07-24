ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ворсклы продолжит карьеру в Первой лиге

29-летний фланговый защитник Владислав Дворовенко официально перебрался из «Ворсклы» в клуб ЮКСА из Первой лиги.

Владислав покинул полтавчан на правах свободного агента, так как «Ворскла» борется за выживание и временно не будет принимать участие в турнирах из-за финансового положения.

В составе «Ворсклы» Дворовенко провёл весь сезон 2025/26, сыграв в 29 матчах: гол и два ассиста.

Также в своей карьере Владислав выступал за «Минай», «Ниву» Винница, «Кудровку», «Металлург» Запорожье, «Ниву» Тернополь, «Буковину», «Авангард» и «Мариуполь».

Ранее мы сообщали, что три бывшие игрока «Ворсклы» подписали контракты с клубом ЮКСА.