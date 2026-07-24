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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 14:41 | Обновлено 24 июля 2026, 14:43
171
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ворсклы продолжит карьеру в Первой лиге

Владислав Дворовенко стал игроком клуба ЮКСА

24 июля 2026, 14:41 | Обновлено 24 июля 2026, 14:43
171
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ворсклы продолжит карьеру в Первой лиге
ФК ЮКСА. Владислав Дворовенко
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29-летний фланговый защитник Владислав Дворовенко официально перебрался из «Ворсклы» в клуб ЮКСА из Первой лиги.

Владислав покинул полтавчан на правах свободного агента, так как «Ворскла» борется за выживание и временно не будет принимать участие в турнирах из-за финансового положения.

В составе «Ворсклы» Дворовенко провёл весь сезон 2025/26, сыграв в 29 матчах: гол и два ассиста.

Также в своей карьере Владислав выступал за «Минай», «Ниву» Винница, «Кудровку», «Металлург» Запорожье, «Ниву» Тернополь, «Буковину», «Авангард» и «Мариуполь».

Ранее мы сообщали, что три бывшие игрока «Ворсклы» подписали контракты с клубом ЮКСА.

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Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
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