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  4. Три экс-игрока Ворсклы подписали контракты с клубом Первой лиги
Украина. Первая лига
02 июля 2026, 18:43 |
469
0

Три экс-игрока Ворсклы подписали контракты с клубом Первой лиги

После исчезновения клуба с футбольной карты Украины его бывшие игроки постепенно трудоустраиваются

02 июля 2026, 18:43 |
469
0
Три экс-игрока Ворсклы подписали контракты с клубом Первой лиги
Михаил Шершень
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Как стало известно Sport.ua, 31-летний центральный защитник Михаил Шершень, 27-летний вингер Максим Андрущенко и 23-летний центральный полузащитник Иван Поцхверия, выступавшие в прошлом сезоне за «Ворсклу», подписали контракты с ЮКСА.

Их одноклубник из «Ворсклы» – 23-летний вратарь Кирилл Лавута, которого также сватали в команду из Тарасовки, – в ЮКСА не перейдет.

По итогам прошлого сезона «крестоносцы» заняли 10 место в Первой лиге.

Ранее Sport.ua сообщал об изменениях в тренерском штабе ЮКСА, которые уже состоялись и еще состоятся этим летом.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка трансферы Михаил Шершень Максим Андрущенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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