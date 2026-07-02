Три экс-игрока Ворсклы подписали контракты с клубом Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, 31-летний центральный защитник Михаил Шершень, 27-летний вингер Максим Андрущенко и 23-летний центральный полузащитник Иван Поцхверия, выступавшие в прошлом сезоне за «Ворсклу», подписали контракты с ЮКСА.

Их одноклубник из «Ворсклы» – 23-летний вратарь Кирилл Лавута, которого также сватали в команду из Тарасовки, – в ЮКСА не перейдет.

По итогам прошлого сезона «крестоносцы» заняли 10 место в Первой лиге.

Ранее Sport.ua сообщал об изменениях в тренерском штабе ЮКСА, которые уже состоялись и еще состоятся этим летом.