Три экс-игрока Ворсклы подписали контракты с клубом Первой лиги
После исчезновения клуба с футбольной карты Украины его бывшие игроки постепенно трудоустраиваются
Как стало известно Sport.ua, 31-летний центральный защитник Михаил Шершень, 27-летний вингер Максим Андрущенко и 23-летний центральный полузащитник Иван Поцхверия, выступавшие в прошлом сезоне за «Ворсклу», подписали контракты с ЮКСА.
Их одноклубник из «Ворсклы» – 23-летний вратарь Кирилл Лавута, которого также сватали в команду из Тарасовки, – в ЮКСА не перейдет.
По итогам прошлого сезона «крестоносцы» заняли 10 место в Первой лиге.
Ранее Sport.ua сообщал об изменениях в тренерском штабе ЮКСА, которые уже состоялись и еще состоятся этим летом.
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