Тренер Копенгагена – о ничьей с Полесьем: «Должны быть рады»

Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон поделился мыслями после фееричного первого матча с «Полесьем» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Команды в Кошице на радость болельщикам забили шесть мячей на двоих – 3:3. Все решится в ответном матче, который пройдёт 29 июля в Копенгагене.

«Все оказалось именно так сложно, как мы и ожидали против сильной украинской команды, которая создала нам огромные проблемы.

Сам результат можно считать приемлемым, ведь мы должны быть рады, что они не забили больше из своих многочисленных моментов, и их ответный гол в конце был вполне заслуженным.

Учитывая ситуацию, я не могу ни в чём упрекнуть игроков – они сделали всё, что могли, и проявили хороший характер. Однако на протяжении значительной части матча мы уступали практически во всех компонентах игры, особенно в первом тайме, пока в конце тайма не скорректировали схему.

Самое главное – пройти в следующий раунд, и после сегодняшней ничьей у нас все еще есть для этого хорошие шансы. Это сейчас самое важное», – заявил Свенссон.