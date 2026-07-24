Тренер Копенгагена – о ничьей с Полесьем: «Должны быть рады»
Бо Свенссон не ждал легкой прогулки в Кошице
Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон поделился мыслями после фееричного первого матча с «Полесьем» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Команды в Кошице на радость болельщикам забили шесть мячей на двоих – 3:3. Все решится в ответном матче, который пройдёт 29 июля в Копенгагене.
«Все оказалось именно так сложно, как мы и ожидали против сильной украинской команды, которая создала нам огромные проблемы.
Сам результат можно считать приемлемым, ведь мы должны быть рады, что они не забили больше из своих многочисленных моментов, и их ответный гол в конце был вполне заслуженным.
Учитывая ситуацию, я не могу ни в чём упрекнуть игроков – они сделали всё, что могли, и проявили хороший характер. Однако на протяжении значительной части матча мы уступали практически во всех компонентах игры, особенно в первом тайме, пока в конце тайма не скорректировали схему.
Самое главное – пройти в следующий раунд, и после сегодняшней ничьей у нас все еще есть для этого хорошие шансы. Это сейчас самое важное», – заявил Свенссон.
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