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Лига конференций
24 июля 2026, 15:41 | Обновлено 24 июля 2026, 16:05
652
0

Тренер Копенгагена – о ничьей с Полесьем: «Должны быть рады»

Бо Свенссон не ждал легкой прогулки в Кошице

24 июля 2026, 15:41 | Обновлено 24 июля 2026, 16:05
652
0
Тренер Копенгагена – о ничьей с Полесьем: «Должны быть рады»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бо Свенссон
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Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон поделился мыслями после фееричного первого матча с «Полесьем» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Команды в Кошице на радость болельщикам забили шесть мячей на двоих – 3:3. Все решится в ответном матче, который пройдёт 29 июля в Копенгагене.

«Все оказалось именно так сложно, как мы и ожидали против сильной украинской команды, которая создала нам огромные проблемы.

Сам результат можно считать приемлемым, ведь мы должны быть рады, что они не забили больше из своих многочисленных моментов, и их ответный гол в конце был вполне заслуженным.

Учитывая ситуацию, я не могу ни в чём упрекнуть игроков – они сделали всё, что могли, и проявили хороший характер. Однако на протяжении значительной части матча мы уступали практически во всех компонентах игры, особенно в первом тайме, пока в конце тайма не скорректировали схему.

Самое главное – пройти в следующий раунд, и после сегодняшней ничьей у нас все еще есть для этого хорошие шансы. Это сейчас самое важное», – заявил Свенссон.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген Бо Свенссон
Андрей Витренко Источник: bold.dk
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