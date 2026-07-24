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  4. Ротань пояснил ничью в безумном матче против Копенгагена в Лиге конференций
Лига конференций
24 июля 2026, 07:14 |
959
0

Ротань пояснил ничью в безумном матче против Копенгагена в Лиге конференций

Тренер «волков» поблагодарил своих подопечных

24 июля 2026, 07:14 |
959
0
Ротань пояснил ничью в безумном матче против Копенгагена в Лиге конференций
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился впечатлениями после первого матча против «Копенгагена» (3:3) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– Первый тайм вы начали с быстрого гола. В начале второго тайма вы также пропустили. Это совпадение или ребятам было трудно входить в первый и второй таймы?

– Если брать сегодняшний результат 3:3, когда ты пропускаешь быстрый гол, это всегда создает ощущение пустоты. И я сегодня доволен ребятами в двух моментах.

Да, мы пропустили быстрый ненужный гол, но, проигрывая 2:3, забили на последних минутах и добыли эту ничью. Этот факт придаёт позитива, потому что у нас появляется характер, он есть, и у нас есть огромный потенциал, над которым нужно работать.

– Первый тайм вы начали с быстрого гола. В начале второго тайма вы также пропустили. Это совпадение, или ребятам было трудно входить в первый и второй таймы?

– Если брать сегодняшний результат 3:3, когда ты пропускаешь быстрый гол, это всегда создает ощущение пустоты. И я сегодня доволен ребятами в двух аспектах.

Да, мы пропустили быстрый ненужный гол, но, проигрывая 2:3, забили на последних минутах и добыли эту ничью. Этот факт придаёт позитива, потому что у нас появляется характер, он есть, и у нас есть огромный потенциал, над которым нужно работать.

– Считаете ли вы, что «Полесье» по своему уровню способно обыграть «Копенгаген» и выйти в основную стадию Лиги конференций?

– Мы верим в ребят. Мы говорим об этом уже второй год. Вера самих ребят должна подкрепляться победами, причём яркими победами.

И сегодня, возможно, эта победа должна была быть. Когда ты побеждаешь такие команды, ты делаешь следующий шаг. Но если говорить о результате, то мы перенесли этот шаг на следующий матч.

– «Полесье» в какой-то момент превосходило «Копенгаген» по ударам 18:9. Атака работала очень активно. Что не удалось, почему не смогли? Какие нюансы вы для себя заметили?

– Если брать статистику, я с вами согласен. Мы обязательно будем готовиться к следующей игре и всё проанализируем. Но то, что можно уже сейчас сказать, исходя из статистических данных, организации игры, понимания: во-первых, мы перестраивались. Был сюрприз от соперника. Он предложил нам игру с 3 защитниками, 5 защитниками в обороне. Мы перестроились очень хорошо.

Когда «Копенгаген» начал проигрывать, они продемонстрировали нам другую тактику – 4-4-2. Очень классный момент, когда мы понимаем соперника и как против него играть, как перестраиваться. Это позитив, который мы получаем благодаря этому опыту. Именно эти моменты позволяют нам расти.

– Что произошло в первом тайме, когда арбитр показал вам желтую карточку?

– Делая подкат, я выбежал за пределы зоны, которую нельзя покидать. Поэтому я справедливо получил карточку. Хотел сыграть в подкате (смеется).

В заключение хотел бы сказать о моментах, не связанных с футболом. Очень приятно, что у болельщиков «Копенгагена», которые приехали на матч, был баннер в поддержку Украины. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю, что Дания – это наши друзья. Это одна из многих стран, которые нам помогают. И мы хотим через прессу поблагодарить датский народ. Поддержка Украины – это важно для нас.

– Вы говорили, что через неделю будет бой. Сегодня на матче был Александр Усик. Я так понимаю, что он заходил в раздевалку. Что он сказал? И что сказал президент клуба Геннадий Буткевич?

– И президент, и Александр Усик сказали, что видят в нас большой потенциал. И этот потенциал нужно раскрыть победами. Этот матч, пожалуй, доставил огромное удовольствие болельщикам, но результат не даёт нам такой уверенности перед выездным матчем.

Но мы должны понимать главный посыл от Александра и от президента – нам нужно становиться мужиками. Матчи еврокубков не прощают ошибок, – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Копенгаген Полесье - Копенгаген пресс-конференция Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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