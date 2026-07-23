Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike

Футбольный клуб «Александрия» после вылета из Украинской Премьер-лиги объявил о прекращении сотрудничества с техническим партнером – Nike.

Стороны сотрудничали на протяжении 17 сезонов – с 2009 года. С эмблемой Nike на груди «Александрия» достигала исторических вершин, завоевав серебро УПЛ и сыграв в еврокубках.

Новый сезон клуб начнет в Первой лиге. Соперником «Александрии» в первом туре станет тернопольская «Нива» (24 июля).

Заявление «Александрии»:

«Спасибо за 17 лет вместе!

С 2009 года компания Nike была надежным партнером ФК «Александрия». Вместе мы прошли долгий путь, полный ярких моментов, побед, вызовов и незабываемых эмоций.

Выражаем искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество, доверие и поддержку, которые сопровождали наш клуб на протяжении всех этих лет.

Спасибо за 17 лет вместе. Этот период навсегда останется важной частью истории ФК «Александрия».

Желаем компании Nike дальнейшего развития, новых успехов и больших побед. Спасибо за общий путь».