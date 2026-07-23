Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike
«Александрия» будет искать нового технического спонспора
Футбольный клуб «Александрия» после вылета из Украинской Премьер-лиги объявил о прекращении сотрудничества с техническим партнером – Nike.
Стороны сотрудничали на протяжении 17 сезонов – с 2009 года. С эмблемой Nike на груди «Александрия» достигала исторических вершин, завоевав серебро УПЛ и сыграв в еврокубках.
Новый сезон клуб начнет в Первой лиге. Соперником «Александрии» в первом туре станет тернопольская «Нива» (24 июля).
Заявление «Александрии»:
«Спасибо за 17 лет вместе!
С 2009 года компания Nike была надежным партнером ФК «Александрия». Вместе мы прошли долгий путь, полный ярких моментов, побед, вызовов и незабываемых эмоций.
Выражаем искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество, доверие и поддержку, которые сопровождали наш клуб на протяжении всех этих лет.
Спасибо за 17 лет вместе. Этот период навсегда останется важной частью истории ФК «Александрия».
Желаем компании Nike дальнейшего развития, новых успехов и больших побед. Спасибо за общий путь».
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