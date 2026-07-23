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Украина. Первая лига
23 июля 2026, 22:14 | Обновлено 23 июля 2026, 22:15
398
0

Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike

«Александрия» будет искать нового технического спонспора

23 июля 2026, 22:14 | Обновлено 23 июля 2026, 22:15
398
0
Украинский клуб прекратил сотрудничество с брендом Nike
УПЛ
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Футбольный клуб «Александрия» после вылета из Украинской Премьер-лиги объявил о прекращении сотрудничества с техническим партнером – Nike.

Стороны сотрудничали на протяжении 17 сезонов – с 2009 года. С эмблемой Nike на груди «Александрия» достигала исторических вершин, завоевав серебро УПЛ и сыграв в еврокубках.

Новый сезон клуб начнет в Первой лиге. Соперником «Александрии» в первом туре станет тернопольская «Нива» (24 июля).

Заявление «Александрии»:

«Спасибо за 17 лет вместе!

С 2009 года компания Nike была надежным партнером ФК «Александрия». Вместе мы прошли долгий путь, полный ярких моментов, побед, вызовов и незабываемых эмоций.

Выражаем искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество, доверие и поддержку, которые сопровождали наш клуб на протяжении всех этих лет.

Спасибо за 17 лет вместе. Этот период навсегда останется важной частью истории ФК «Александрия».

Желаем компании Nike дальнейшего развития, новых успехов и больших побед. Спасибо за общий путь».

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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