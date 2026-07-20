Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 20 до 26 июля.
W100 Амштеттен (Германия – грунт), Ladies Open Amstetten Powered by Sportland Niederosterreich
Одиночный разряд
Первый круг
- Джина Диттманн (Германия) – Анастасия Соболева (Украина, 3) – 20.07, не ранее 18:00
W75 Корденони (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Арианна Цуккини (Италия, 4) – Мария Берген (Украина) – 6:1, 6:3
- Лаура Чилекова (Словакия) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 4:6, 3:6
Второй круг
- Камилла Дженнаро (Италия, 8) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 6:2, 6:3
W50 Хорб (Германия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лус Конинх (Нидерланды, 1) – Анна Бурчак (Украина) – 20.07
- Ами Суха (Чехия, 7) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 20.07
W35 Санта Фе (Нью-Мексико, США – хард), Turquoise Trail Open Santa Fe
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Юлия Жытельная (Украина, 6) – Тэйлор Грубер (США, 11) – 20-21.07
W35 Гентофте (Дания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Полина Скляр (Украина, 7) – Анна Шульц (Дания, уайлд-кард) – 6:3, 6:2
Второй круг
- Полина Скляр (Украина, 7) – Юне Бьорк (Швеция, 15) – 20.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- ТВА – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лусия Кортес (Испания) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА
W15 Клуж-Напока (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Клаудия Огеску (Румыния) – София Криворучко (Украина) – 2:6, 3:6
- Дарья Волкова (Украина) – Эва Роска (Румыния, уайлд-кард) – 6:4, 4:6, 9:11
- Бьянка Никэ (Румыния) – Вероника Ключ (Украина) – 5:7, 2:6
Второй круг
- София Криворучко (Украина) – Никола Копрживова (Чехия, 16) –
- Вероника Ключ (Украина) – Теа Марку (Румыния, 15) – 6:4, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вероника Ключ (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Симона Куку (Румыния) и Анастасия Сафта (Румыния) – Арина Гамреткая (Молдова) и София Криворучко (Украина) –
- Николь Годиент (Швейцария) и Дарья Волкова (Украина) – Алексия Янку (Румыния) и Теа Марку (Румыния) –
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Почтовик (Украина, 1) – Глория Де Сантис (Италия) – 6:1, 6:4
Второй круг
- Кристина Почтовик (Украина, 1) – Каролина Гаспарини (Италия) – 6:2, 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
W15 Ножан-сюр-Марне (Франция – грунт), Tournoi De L'Ile Aux Loups
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катерина Дятлова (Украина) – ТВАэ
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