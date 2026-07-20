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ITF
20 июля 2026, 15:37 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

20 июля 2026, 15:37 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 20-26.07
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 20 до 26 июля.

W100 Амштеттен (Германия – грунт), Ladies Open Amstetten Powered by Sportland Niederosterreich

Одиночный разряд

Первый круг

  • Джина Диттманн (Германия) – Анастасия Соболева (Украина, 3) – 20.07, не ранее 18:00

W75 Корденони (Италия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Арианна Цуккини (Италия, 4) – Мария Берген (Украина) – 6:1, 6:3
  • Лаура Чилекова (Словакия) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 4:6, 3:6

Второй круг

  • Камилла Дженнаро (Италия, 8) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 6:2, 6:3

W50 Хорб (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лус Конинх (Нидерланды, 1) – Анна Бурчак (Украина) – 20.07
  • Ами Суха (Чехия, 7) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 20.07

W35 Санта Фе (Нью-Мексико, США – хард), Turquoise Trail Open Santa Fe

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Юлия Жытельная (Украина, 6) – Тэйлор Грубер (США, 11) – 20-21.07

W35 Гентофте (Дания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Полина Скляр (Украина, 7) – Анна Шульц (Дания, уайлд-кард) – 6:3, 6:2

Второй круг

  • Полина Скляр (Украина, 7) – Юне Бьорк (Швеция, 15) – 20.07

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • ТВА – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Лусия Кортес (Испания) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА

W15 Клуж-Напока (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Клаудия Огеску (Румыния) – София Криворучко (Украина) – 2:6, 3:6
  • Дарья Волкова (Украина) – Эва Роска (Румыния, уайлд-кард) – 6:4, 4:6, 9:11
  • Бьянка Никэ (Румыния) – Вероника Ключ (Украина) – 5:7, 2:6

Второй круг

  • София Криворучко (Украина) – Никола Копрживова (Чехия, 16) –
  • Вероника Ключ (Украина) – Теа Марку (Румыния, 15) – 6:4, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вероника Ключ (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Симона Куку (Румыния) и Анастасия Сафта (Румыния) – Арина Гамреткая (Молдова) и София Криворучко (Украина)
  • Николь Годиент (Швейцария) и Дарья Волкова (Украина) – Алексия Янку (Румыния) и Теа Марку (Румыния) –

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 1) – Глория Де Сантис (Италия) – 6:1, 6:4

Второй круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 1) – Каролина Гаспарини (Италия) – 6:2, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

W15 Ножан-сюр-Марне (Франция – грунт), Tournoi De L'Ile Aux Loups

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катерина Дятлова (Украина) – ТВАэ
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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