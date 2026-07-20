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ITF
20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:31
23
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:31
23
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 20 до 26 июля.

М25 Оллерсбах (Австрия – хард), Sparkasse Open Ollersbach

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Иван Билетич (Босния, 3) – Андрей Порицкий (Украина) – 20.07

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
  • ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) и Андрей Порицкий (Украина) – ТВА

М25 Бакэу (Румыния – грунт), M25 Bacau

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Артем Мухтаруллин (Украина) – Лука Прино (Италия) – 0:6, 1:6
  • Константин Мантач (Украина) – Константин Аксенов (Украина) – 6:1, 6:2

Второй круг

  • Паоло Марино (Италия) – Константин Мантач (Украина) – 20.07

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Вадим Коновчук (Украина, 5) – Тегор Вибово (Индонезия) – 3:6, 1:6

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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