ITF20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:31
23
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:31
23
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 20 до 26 июля.
М25 Оллерсбах (Австрия – хард), Sparkasse Open Ollersbach
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Иван Билетич (Босния, 3) – Андрей Порицкий (Украина) – 20.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
- ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина) и Андрей Порицкий (Украина) – ТВА
М25 Бакэу (Румыния – грунт), M25 Bacau
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артем Мухтаруллин (Украина) – Лука Прино (Италия) – 0:6, 1:6
- Константин Мантач (Украина) – Константин Аксенов (Украина) – 6:1, 6:2
Второй круг
- Паоло Марино (Италия) – Константин Мантач (Украина) – 20.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Вадим Коновчук (Украина, 5) – Тегор Вибово (Индонезия) – 3:6, 1:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2026, 08:22 10
Пирс Морган раскритиковал поведение игроков в финале чемпионата мира против Испании
Теннис | 18 июля 2026, 18:52 17
Александра проиграла Майяр Шериф в двух сетах в полуфинальном поединке
Бокс | 20.07.2026, 09:41
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Бокс | 20.07.2026, 04:12
Комментарии 0
Популярные новости
20.07.2026, 01:03 156
18.07.2026, 08:43 17
19.07.2026, 07:17 3
18.07.2026, 10:57 44
20.07.2026, 01:40 19
18.07.2026, 08:38 42
19.07.2026, 09:12 3
19.07.2026, 07:17 2