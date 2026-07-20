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  4. Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 07:37 |
5433
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Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»

Аргентинский футболист требовал у главного арбитра удалить защитника сборной Испании

20 июля 2026, 07:37 |
5433
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Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о своем разговоре с аргентинцем Лионелем Месси в финале чемпионата мира, где подопечные Луиса де ла Фуэнте победили со счетом 1:0.

В одном из эпизодов 27-летний футболист прикрыл рот рукой и обратился к сопернику, после чего именитый футболист сборной Аргентины пожаловался арбитру.

«В этом не было ничего оскорбительного, расистского или личного. Мы оба пытались получить преимущество в финале чемпионата мира. Я просто сказал ему, что Испания не позволит арбитру вручить Аргентине трофей – это было сразу после того, как Энцо получил красную карточку.

Ему не понравилось то, что я сказал, и он пошел говорить с арбитром, явно желая, чтобы меня удалили. Я не ожидал этого от него, но в таких матчах игроки пытаются повлиять на решения рефери, эмоции зашкаливают.

С моей точки зрения, я не сказал ничего, что заслуживало бы карточки. Это был просто разговор на эмоциях. Мы оба хотели победить, и иногда такие обмены репликами случаются.

После финального свистка игра закончилась. Мы уважаем достижения Месси в футболе, но в течение этих 120 минут он – очередной соперник, которого нужно остановить», – сказал Кукурелья.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Марк Кукурелья Лионель Месси
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Головна інтрига ,що ж він сказав Мессі 
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Кукурелья💪
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