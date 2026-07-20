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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:27 |
676
0

ФИФА отреагировала на победу сборной Испании в финале чемпионата мира

Международная федерация футбола отметила Феррана Торреса, который принес чемпионство

20 июля 2026, 01:27 |
676
0
ФИФА отреагировала на победу сборной Испании в финале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на финальный матч чемпионата мира, который состоялся в воскресенье, 19 июля, на арене в Ист-Резерфорде.

В решающем противостоянии встретились сборные Испании и Аргентины, а сильнее оказались подопечные Луиса де ла Фуэнте, которые одолели соперника со счетом 1:0:

«La Furia Roja» регулярно оказывала давление и заработала множество угловых в течении всего матча. Однако испанской команде было трудно создавать голевые моменты против упорной аргентинской команды.

Испания действовала более агрессивно. У них был шанс выйти вперед благодаря Ламину Ямалю, но Мартинес отразил удар, и это был самый близкий к голу момент. Лионель Месси провел слишком спокойный матч.

Все изменилось, когда Ферран Торрес забил гол в экстра-тайме. Великолепный удар от игрока «Барселоны» – после передачи от Нико Уильямса нападающий мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

Все кончено. Испания выиграла Кубок мира второй раз в своей истории. В 2010 году героем стал Андрес Иньеста, а 16 лет спустя – Ферран Торрес.

Его гол в дополнительное время обеспечил победу над Аргентиной и долгожданный триумф для «La Furia Roja», – сообщили на официальном сайте ФИФА.

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Николай Тытюк Источник: ФИФА
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