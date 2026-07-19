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  4. Ибрагимович – о 140 млн за Роджерса: «Нужно немедленно это прекратить»
Англия
19 июля 2026, 21:56 |
1673
0

Ибрагимович – о 140 млн за Роджерса: «Нужно немедленно это прекратить»

Златан Ибрагимович в шоке от цен на игроков в АПЛ

19 июля 2026, 21:56 |
1673
0
Ибрагимович – о 140 млн за Роджерса: «Нужно немедленно это прекратить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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«Челси» покупает полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса за 117 млн фунтов стерлингов (140 млн евро). Игроку 23 года, он забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 55 официальных матчах за «Астон Виллу», но не произвел впечатления на известного в прошлом футболиста Златана Ибрагимовича.

«Нужно немедленно это прекратить, не каждый игрок стоит 100 миллионов фунтов, это выходит из-под контроля, честно говоря», – сказал специальный советник «Милана» и телекомментатор чемпионата мира на Fox Sports.

«Не каждый игрок, проведший один удачный сезон, стоит 100 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, сколько будут стоить Ламин Ямаль, Винисиус и Майкл Олисе, если Роджерс стоит 117 миллионов фунтов стерлингов?» – добавил Ибрагимович.

Английские клубы все дальше отрываются от остального мира, получая огромные деньги за телеправа.

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Челси Морган Роджерс Астон Вилла Златан Ибрагимович трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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