Ибрагимович – о 140 млн за Роджерса: «Нужно немедленно это прекратить»

«Челси» покупает полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса за 117 млн фунтов стерлингов (140 млн евро). Игроку 23 года, он забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 55 официальных матчах за «Астон Виллу», но не произвел впечатления на известного в прошлом футболиста Златана Ибрагимовича.

«Нужно немедленно это прекратить, не каждый игрок стоит 100 миллионов фунтов, это выходит из-под контроля, честно говоря», – сказал специальный советник «Милана» и телекомментатор чемпионата мира на Fox Sports.

«Не каждый игрок, проведший один удачный сезон, стоит 100 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, сколько будут стоить Ламин Ямаль, Винисиус и Майкл Олисе, если Роджерс стоит 117 миллионов фунтов стерлингов?» – добавил Ибрагимович.

Английские клубы все дальше отрываются от остального мира, получая огромные деньги за телеправа.