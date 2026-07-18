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Англия
18 июля 2026, 20:53 |
1360
2

140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере

Морган Роджерс станет новым игроком «Челси»

18 июля 2026, 20:53 |
1360
2 Comments
140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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«Челси» договорился о подписании контракта с Морганом Роджерсом из «Астон Виллы» за рекордную для клуба сумму в 140 миллионов евро.

23-летний игрок сборной Англии пройдет медицинское обследование в «Челси» после того, как «Астон Вилла» предварительно приняла предложение.

Роджерсом интересовался «Арсенал», но он предпочел подписать контракт с «Челси» на шесть лет.

Футболист оценивается в 90 млн евро. В прошлом сезоне Роджерс сыграл 55 матчей (14 голов и 12 ассиcтов).

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Морган Роджерс Астон Вилла Челси трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Роджерс гарний футболіст, але 140 млн за нього це дуже велика переплата. Навіть якщо ця сума з бонусами.
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Тю… це навіть не сенсація.
Он в Полісся чувак перейшов. Ось то гучний трансфер! А це так… не знаю навіщо було і постити цю новину.
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