140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере

«Челси» договорился о подписании контракта с Морганом Роджерсом из «Астон Виллы» за рекордную для клуба сумму в 140 миллионов евро.

23-летний игрок сборной Англии пройдет медицинское обследование в «Челси» после того, как «Астон Вилла» предварительно приняла предложение.

Роджерсом интересовался «Арсенал», но он предпочел подписать контракт с «Челси» на шесть лет.

Футболист оценивается в 90 млн евро. В прошлом сезоне Роджерс сыграл 55 матчей (14 голов и 12 ассиcтов).