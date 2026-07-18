Англия18 июля 2026, 20:53 |
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140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере
Морган Роджерс станет новым игроком «Челси»
18 июля 2026, 20:53 |
1360
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«Челси» договорился о подписании контракта с Морганом Роджерсом из «Астон Виллы» за рекордную для клуба сумму в 140 миллионов евро.
23-летний игрок сборной Англии пройдет медицинское обследование в «Челси» после того, как «Астон Вилла» предварительно приняла предложение.
Роджерсом интересовался «Арсенал», но он предпочел подписать контракт с «Челси» на шесть лет.
Футболист оценивается в 90 млн евро. В прошлом сезоне Роджерс сыграл 55 матчей (14 голов и 12 ассиcтов).
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Он в Полісся чувак перейшов. Ось то гучний трансфер! А це так… не знаю навіщо було і постити цю новину.