Определен лучший игрок сезона в Лиге Европы

Английский полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим футболистом Лиги Европы сезона 2025/26.

В финале турнира его команда одолела немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 и завоевала трофей вместе с путевкой в Лигу чемпионов 2026/27, а 23-летний футболист в этом матче забил гол и отдал голевую передачу.

В сезоне 2025/26 Морган Роджерс провел 15 матчей в Лиге Европы, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

