Определен лучший игрок сезона в Лиге Европы
Награду получил победитель турнира в составе Астон Виллы Морган Роджерс
Английский полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим футболистом Лиги Европы сезона 2025/26.
В финале турнира его команда одолела немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 и завоевала трофей вместе с путевкой в Лигу чемпионов 2026/27, а 23-летний футболист в этом матче забил гол и отдал голевую передачу.
В сезоне 2025/26 Морган Роджерс провел 15 матчей в Лиге Европы, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
ВИДЕО. Определен лучший игрок сезона в Лиге Европы
Player of the Season Morgan Rogers lighting up the #UEL 🔥 pic.twitter.com/sDI7q6CPYF— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в двух сетах переиграла Анну в матче 1/4 финала соревнований в Марокко
Легендарный тренер поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины