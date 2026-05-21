21 мая 2026, 21:45 | Обновлено 21 мая 2026, 21:46
Определен лучший игрок сезона в Лиге Европы

Награду получил победитель турнира в составе Астон Виллы Морган Роджерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим футболистом Лиги Европы сезона 2025/26.

В финале турнира его команда одолела немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 и завоевала трофей вместе с путевкой в Лигу чемпионов 2026/27, а 23-летний футболист в этом матче забил гол и отдал голевую передачу.

В сезоне 2025/26 Морган Роджерс провел 15 матчей в Лиге Европы, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Дмитрий Вус
