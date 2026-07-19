«Джуд не собирался бить пенальти». Сака – о матче с Францией и хет-трик

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после сумасшедшей игры с Францией за бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.

Команды устроили голевую перестрелку, победителями из которой вышли англичане – 6:4. Букайо оформил хет-трик в матче и стал лучшим игроком встречи.

«Это была безумная, просто безумная игра. Мы оба коллектива до сих пор довольно сильно разочарованы тем, что не попали в финал, но сегодня речь шла о том, чтобы мощно завершить турнир и подарить стране лучший результат на чемпионатах мира за последние 60 лет, так что мы довольны итоговым результатом.

Думаю, первый тайм остался за нами. Мы выиграли первую половину, они – вторую, а в конце мы забили еще два гола и вырвали победу. Я бы сказал, что именно так и развивались события на поле.

Отдал ли Беллингем мне пенальти? Нет, Джуд и не собирался его бить. Он первым сказал: «Иди и забирай свой хет-трик», так что никто из парней меня не отвлекал. Я с самого начала намеревался пробивать.

Мало времени на ЧМ-2026? Конечно, я хотел бы проводить на поле больше времени, но сейчас уже слишком поздно об этом говорить. Я стараюсь доказывать всё своей игрой на поле – дело сделано, двигаемся дальше. Я в отличной форме.

Моя оценка сборной? Мы прибавляли и прибавляли по ходу чемпионата. У нас были невероятные результаты, но в итоге мы оступились в матче против Аргентины. Нам всем очень больно, и я уверен, что болельщикам дома тоже, но мы должны держать голову высоко и фокусироваться на следующих вызовах.

Разговоры вокруг будущего главного тренера? Я считаю, что это просто часть футбола. Когда ты побеждаешь – вокруг много шума, когда проигрываешь – тоже. Главное – как ты на это реагируешь и как используешь это в качестве топлива. Сегодня мы мощно финишировали – это единственное, что мы действительно могли сделать, и мы это сделали», – заявил Букайо.