Франция – Англия. Матч за 3-е место. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля состоится матч за 3-е место на чемпионате мира 2026 года между сборными Англии и Франции.

Местом проведения встречи станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами, штат Флорида (США). Начало игры – в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У команд богатая история личных противостояний: они пересекались на поле уже 32 раза. На счету Англии 17 побед, у Франции – 10, еще 5 игр завершились вничью.

Не обходилось и без матчей на чемпионатах мира. На групповых этапах в 1966 и 1982 годах сильнее была Англия – 2:0 и 3:1 соответственно. А вот в 1/4 финала на ЧМ-2022 французы одолели соперника со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, который после этого матча уступит пост коуча Зинедину Зидану. Со сборной Англии работает немецкий специалист Томас Тухель.

В полуфинале Франция потерпела фиаско в игре с Испанией (0:2). Англичане в своем поединке вели в счете, но так и не устояли против Аргентины (1:2).

Франция – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.