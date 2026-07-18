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18 июля 2026, 21:40 | Обновлено 18 июля 2026, 22:20
3584
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Франция – Англия. Матч за 3-е место. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за 3-е место ЧМ-2026 19 июля в 00:00

18 июля 2026, 21:40 | Обновлено 18 июля 2026, 22:20
3584
0
Франция – Англия. Матч за 3-е место. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля состоится матч за 3-е место на чемпионате мира 2026 года между сборными Англии и Франции.

Местом проведения встречи станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами, штат Флорида (США). Начало игры – в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У команд богатая история личных противостояний: они пересекались на поле уже 32 раза. На счету Англии 17 побед, у Франции – 10, еще 5 игр завершились вничью.

Не обходилось и без матчей на чемпионатах мира. На групповых этапах в 1966 и 1982 годах сильнее была Англия – 2:0 и 3:1 соответственно. А вот в 1/4 финала на ЧМ-2022 французы одолели соперника со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, который после этого матча уступит пост коуча Зинедину Зидану. Со сборной Англии работает немецкий специалист Томас Тухель.

В полуфинале Франция потерпела фиаско в игре с Испанией (0:2). Англичане в своем поединке вели в счете, но так и не устояли против Аргентины (1:2).

Франция – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Англия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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