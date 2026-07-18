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18.07.2026 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 14:51 | Обновлено 18 июля 2026, 15:27
248
0

Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву

18 июля в 15:00 состоится товарищеский матч в Одессе

18 июля 2026, 14:51 | Обновлено 18 июля 2026, 15:27
248
0
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
ФК Черноморец
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 15:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.

Одесская команда занял второе место в Первой лиге, поднялась в классе и будет выступать в УПЛ.

Винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-е место в группе A в сезоне 2025/26).

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Нива Винница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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