18.07.2026 15:00 - : -
Украина. Премьер лига18 июля 2026, 14:51 | Обновлено 18 июля 2026, 15:27
248
0
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
18 июля в 15:00 состоится товарищеский матч в Одессе
18 июля 2026, 14:51 | Обновлено 18 июля 2026, 15:27
248
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 15:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.
Одесская команда занял второе место в Первой лиге, поднялась в классе и будет выступать в УПЛ.
Винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-е место в группе A в сезоне 2025/26).
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2026, 15:05 0
Бывший полузащитник сборной Украины отдает предпочтение французам
Футбол | 18 июля 2026, 07:24 16
Французский клуб нацелился на Трубина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Комментарии 0
Популярные новости
17.07.2026, 09:32 15
16.07.2026, 23:23 35
16.07.2026, 09:32 4
17.07.2026, 07:53 11
16.07.2026, 18:27 40
16.07.2026, 08:53 1
17.07.2026, 00:04
16.07.2026, 23:10 20