Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 15:00 встречаются Черноморец Одесса и Нива Винница.

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Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.

Одесская команда занял второе место в Первой лиге, поднялась в классе и будет выступать в УПЛ.

Винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-е место в группе A в сезоне 2025/26).

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