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Черноморец
10.07.2026 16:00 – FT 1 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 15:54 | Обновлено 11 июля 2026, 15:56
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Черноморец – Ингулец – 1:0. Удар Фарасеенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Одессе

11 июля 2026, 15:54 | Обновлено 11 июля 2026, 15:56
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Черноморец – Ингулец – 1:0. Удар Фарасеенко. Видео гола и обзор матча
ФК Черноморец
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Одесский Черноморец провел очередной контрольный матч в летнее межсезонье, встретившись с представителем Первой лиги – командой Ингулец Петрово (1:0).

Инициативой на протяжении большей части поединка владели моряки, а соперник сделал ставку на быстрые контратаки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева неоднократно были близки к успеху. На 27-й минуте Виталий Фарасеенко опасно пробивал с 10 метров, однако вратарь спас Ингулец. Сразу после перерыва Георгий Робакидзе проверил на прочность дальнюю штангу ударом с линии штрафной площадки.

На 51-й минуте Фарасеенко еще раз проиграл дуэль голкиперу, на этот раз с близкого расстояния. Однако уже через две минуты нападающий исправился – реализовал выход один на один и принес Черноморцу минимальную победу со счетом 1:0.

Товарищеский матч. 10 июля 2026

Совиньон (Одесса). СОК Люстдорф. Стадион УТБ Черноморец.

16:00. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:0 (0:0)

Гол: Виталий Фарасеенко, 53

Черноморец: 12. Аниагбосо (капитан), 3. игрок на просмотре, 24. Джарджу Мозес, 22. Корнейчук, 21. Клименко, 5. Курко (88. Клец, 65), 18. Робакидзе, 11. Попов (19. М. Когут, 83), 70. Алефиренко (23. игрок на просмотре, 46), 13. Фарасеенко, 77. игрок на просмотре (7. Хома, 72).

Главный тренер: Роман Григорчук

Арбитры: Александр Павлинов, Игорь Быцкало (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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