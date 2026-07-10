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Ингулец
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 19:58 |
327
0

Черноморец в контрольном матче одержал победу над Ингульцом

Поединок «Черноморец» – «Ингулец» завершился со счетом 1:0

10 июля 2026, 19:58 |
327
0
Черноморец в контрольном матче одержал победу над Ингульцом
ФК Черноморец
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Черноморец» в Одессе провел товарищеский матч с «Ингульцом».

В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге. «Черноморец» смог выйти в УПЛ, а «Ингулец» занял пятое место.

В товарищеском матче, который проходил в Одессе на стадионе СОК Люсдорф, сильнее оказался «Черноморец». Для победы подопечным Романа Григорчука хватило одного забитого мяча.

Товарищеский матч. Одесса, СОК Люсдорф. 10 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Первая лига Украины Черноморец Одесса Ингулец Петрово Черноморец - Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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