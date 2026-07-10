Черноморец в контрольном матче одержал победу над Ингульцом

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Черноморец» в Одессе провел товарищеский матч с «Ингульцом».

В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге. «Черноморец» смог выйти в УПЛ, а «Ингулец» занял пятое место.

В товарищеском матче, который проходил в Одессе на стадионе СОК Люсдорф, сильнее оказался «Черноморец». Для победы подопечным Романа Григорчука хватило одного забитого мяча.

Товарищеский матч. Одесса, СОК Люсдорф. 10 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0