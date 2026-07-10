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10.07.2026 16:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 16:00 | Обновлено 10 июля 2026, 16:16
612
0

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе

10 июля 2026, 16:00 | Обновлено 10 июля 2026, 16:16
612
0
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.

Одесская команда поднялась в классе и будет выступать в УПЛ, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Черноморец - Ингулец Ингулец Петрово
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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