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Украина. Премьер лига10 июля 2026, 16:00 | Обновлено 10 июля 2026, 16:16
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Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе
10 июля 2026, 16:00 | Обновлено 10 июля 2026, 16:16
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.
Одесская команда поднялась в классе и будет выступать в УПЛ, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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