Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 16:00 встречаются Черноморец Одесса и Ингулец Петрово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.

Одесская команда поднялась в классе и будет выступать в УПЛ, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика