Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Черноморец» провел спарринг с винницкой «Нивой», которая будет выступать во Второй лиге.

Поединок проходил в Одессе. Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Голами за «Черноморец» на 61-й и 67-й минутах отличился игрок, находящийся в одесском клубе на просмотре.

Единственный гол в составе винницкой «Нивы» забил Владислав Погорелый.

Товарищеский матч. Одесса. 18 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Нива» (Винница) – 2:1

Голы: ИНП, 61, 67 – Погорелый