Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву
Поединок «Черноморец» – «Нива» Винница завершился со счетом 2:1
Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Черноморец» провел спарринг с винницкой «Нивой», которая будет выступать во Второй лиге.
Поединок проходил в Одессе. Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Голами за «Черноморец» на 61-й и 67-й минутах отличился игрок, находящийся в одесском клубе на просмотре.
Единственный гол в составе винницкой «Нивы» забил Владислав Погорелый.
Товарищеский матч. Одесса. 18 июля
«Черноморец» (Одесса) – «Нива» (Винница) – 2:1
Голы: ИНП, 61, 67 – Погорелый
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