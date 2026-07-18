Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву
Товарищеские матчи
Черноморец
18.07.2026 15:00 – FT 2 : 1
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 17:44 | Обновлено 18 июля 2026, 18:07
342
0

Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву

Поединок «Черноморец» – «Нива» Винница завершился со счетом 2:1

18 июля 2026, 17:44 | Обновлено 18 июля 2026, 18:07
342
0
Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Черноморец» провел спарринг с винницкой «Нивой», которая будет выступать во Второй лиге.

Поединок проходил в Одессе. Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Голами за «Черноморец» на 61-й и 67-й минутах отличился игрок, находящийся в одесском клубе на просмотре.

Единственный гол в составе винницкой «Нивы» забил Владислав Погорелый.

Товарищеский матч. Одесса. 18 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Нива» (Винница) – 2:1

Голы: ИНП, 61, 67 – Погорелый

По теме:
По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию
Харьков планирует усиление сразу тремя новичками
ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов
Владислав Погорелый чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Нива Винница Черноморец Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Футбол | 18 июля 2026, 16:04 8
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»

ЧМ-2026 готовит футбольное сообщество к будущему

Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Футбол | 18 июля 2026, 17:47 0
Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав

15 июля в 18:00 в Венгрии состоится товарищеский матч команды УПЛ

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 36
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем