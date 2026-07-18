В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Колосом» и «Александрией». По киевскому времени игра начнется в 15.00.



Колос Ковалевка



Предыдущий сезон Премьер-лиги сложился для «Колоса» очень неплохо. По итогам 30 игр национальной лиги на балансе кузнецов было 49 очков, что позволило им занять 6-ю строчку турнирной таблицы. Правда, от еврокубков коллектив отделяло 8 зачетных пунктов.



Кубок Украины «Колос» покинул очень рано, еще на стадии 1/32 финала. Тогда кузовники уступили «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти.



Александрия



После серебряных медалей УПЛ «Александрия» улетела в настоящий кювет турнирной таблицей. По итогам 30 туров предыдущего сезона на балансе коллектива было 17 очков, из-за чего он занял 15-е место общего зачета. Впоследствии команда играла в переходных играх из-за снятия «Руха», но там уступила «Левому Берегу».



Из Кубка Украины «Александрия» вылетела от будущего победителя, киевского «Динамо», на стадии 1/16 финала.



Личные встречи



В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Александрия». На балансе команды 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще 1 победы завоевал «Колос».



Интересные факты

«Колос» забил всего 30 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.

«Александрия» пропустила 58 голов в предыдущем сезоне УПЛ – 2-й худший результат среди всех команд.

Оба клуба выиграли последние 3 игры на сборах.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.