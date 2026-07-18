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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
18.07.2026 15:30 - : -
Александрия
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Товарищеские матчи
18 июля 2026, 00:04 | Обновлено 18 июля 2026, 00:13
10
0

Колос – Александрия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 18 июля в 15:00 по Киеву

18 июля 2026, 00:04 | Обновлено 18 июля 2026, 00:13
10
0
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Колос
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В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Колосом» и «Александрией». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Колос Ковалевка

Предыдущий сезон Премьер-лиги сложился для «Колоса» очень неплохо. По итогам 30 игр национальной лиги на балансе кузнецов было 49 очков, что позволило им занять 6-ю строчку турнирной таблицы. Правда, от еврокубков коллектив отделяло 8 зачетных пунктов.

Кубок Украины «Колос» покинул очень рано, еще на стадии 1/32 финала. Тогда кузовники уступили «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти.

Александрия

После серебряных медалей УПЛ «Александрия» улетела в настоящий кювет турнирной таблицей. По итогам 30 туров предыдущего сезона на балансе коллектива было 17 очков, из-за чего он занял 15-е место общего зачета. Впоследствии команда играла в переходных играх из-за снятия «Руха», но там уступила «Левому Берегу».

Из Кубка Украины «Александрия» вылетела от будущего победителя, киевского «Динамо», на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Александрия». На балансе команды 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще 1 победы завоевал «Колос».

Интересные факты

  • «Колос» забил всего 30 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.
  • «Александрия» пропустила 58 голов в предыдущем сезоне УПЛ – 2-й худший результат среди всех команд.
  • Оба клуба выиграли последние 3 игры на сборах.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Колос Ковалевка Александрия прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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