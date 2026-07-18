Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
18.07.2026 15:30 – FT 2 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 18:29 | Обновлено 18 июля 2026, 18:30
269
0

По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию

Поединок «Колос» – «Александрия» завершился со счетом 2:1

18 июля 2026, 18:29 | Обновлено 18 июля 2026, 18:30
269
0
По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию
ФК Колос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Колос» провел спарринг с «Александрией», которая по итогам прошлого чемпионата понизилась в классе.

Для «Александрии» это был заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах. Голом отличился новичок «горожан» Папа Ндиага Яде.

Однако «Колос» смог одержать победу, забив по голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отметились Юрий Климчук и Ирги Касалла.

В прошлом сезоне оба клуба выступали в УПЛ. Последняя встреча команд завершилась победой «Колоса» со счетом 3:0.

Товарищеский матч. Ковалевка. 18 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» – 2:1

Голы: Климчук, Касалла – Папа Ндиага Яде

По теме:
Вторая ничья за день. Верес не смог обыграть тернопольскую Ниву
Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»
Все голы за три минуты. Левый Берег и ФК Чернигов провели спарринг
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Колос - Александрия Колос Ковалевка Александрия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Юрий Климчук Папа Ндиага Яде
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 34
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Футбол | 18 июля 2026, 10:27 13
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка

Дмитрий Михайленко обратился к киевскому клубу с просьбой доверять Павлу Люсину

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 18.07.2026, 07:32
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Футбол | 18.07.2026, 17:30
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 16
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 17
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем