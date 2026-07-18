По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Колос» провел спарринг с «Александрией», которая по итогам прошлого чемпионата понизилась в классе.

Для «Александрии» это был заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах. Голом отличился новичок «горожан» Папа Ндиага Яде.

Однако «Колос» смог одержать победу, забив по голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отметились Юрий Климчук и Ирги Касалла.

В прошлом сезоне оба клуба выступали в УПЛ. Последняя встреча команд завершилась победой «Колоса» со счетом 3:0.

Товарищеский матч. Ковалевка. 18 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» – 2:1

Голы: Климчук, Касалла – Папа Ндиага Яде