По старой памяти. Колос в контрольном матче обыграл Александрию
Поединок «Колос» – «Александрия» завершился со счетом 2:1
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Колос» провел спарринг с «Александрией», которая по итогам прошлого чемпионата понизилась в классе.
Для «Александрии» это был заключительный спарринг на летних учебно-тренировочных сборах. Голом отличился новичок «горожан» Папа Ндиага Яде.
Однако «Колос» смог одержать победу, забив по голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отметились Юрий Климчук и Ирги Касалла.
В прошлом сезоне оба клуба выступали в УПЛ. Последняя встреча команд завершилась победой «Колоса» со счетом 3:0.
Товарищеский матч. Ковалевка. 18 июля
«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» – 2:1
Голы: Климчук, Касалла – Папа Ндиага Яде
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров
Дмитрий Михайленко обратился к киевскому клубу с просьбой доверять Павлу Люсину