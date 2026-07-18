Колос в Ковалевке в товарищеском матче принимает Александрию

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26 (15-е место), проиграв переходные матчи Левому Берегу.

Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

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18 июля в 15:30 встречаются Колос Ковалевка и Александрия.

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

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