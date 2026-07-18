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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
18.07.2026 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 15:30 |
234
0

Колос в Ковалевке в товарищеском матче принимает Александрию

18 июля в 15:30 пройдет товарищеский матч команд УПЛ

18 июля 2026, 15:30 |
234
0
Колос в Ковалевке в товарищеском матче принимает Александрию
ФК Колос
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 15:30 встречаются Колос Ковалевка и Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Колос (тренировочное поле).

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26 (15-е место), проиграв переходные матчи Левому Берегу.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Колос - Александрия Александрия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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