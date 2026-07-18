18.07.2026 15:30 - : -
Украина. Премьер лига18 июля 2026, 15:30 |
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Колос в Ковалевке в товарищеском матче принимает Александрию
18 июля в 15:30 пройдет товарищеский матч команд УПЛ
18 июля 2026, 15:30 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 15:30 встречаются Колос Ковалевка и Александрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе Колос (тренировочное поле).
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.
Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26 (15-е место), проиграв переходные матчи Левому Берегу.
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