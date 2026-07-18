Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ковалевке
Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в межсезонье.
17 июля в 15:30 Колос Ковалевка дома обыграл команду Кудровка (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль для хозяев поля оформил Александр Демченко (15 и 49 мин).
Товарищеский матч прошел на стадионе Колос (тренировочное поле).
Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.
Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.
Товарищеские матчи
17 липня 2026. Ковалевка. УТБ Колос
15:30. Колос Ковалевка – Кудрівка – 2:0 (1:0)
Голы: Александр Демченко, 15, 49
Колос: Моргун, Гончаренко, Хрипчук, Рухадзе, игрок на просмотре, Челядин, Наумов, Демченко (кап), Касалла, Кане, Ндукве.
Во втором тайме на замену выходили: Мацапура, Сухонос, игрок на просмотре, Шершень, Тахири
Видео голов и обзор матча
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