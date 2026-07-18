Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
17.07.2026 15:30 – FT 2 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 14:43 | Обновлено 18 июля 2026, 14:46
95
0

Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ковалевке

18 июля 2026, 14:43 | Обновлено 18 июля 2026, 14:46
95
0
Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор
ФК Колос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в межсезонье.

17 июля в 15:30 Колос Ковалевка дома обыграл команду Кудровка (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для хозяев поля оформил Александр Демченко (15 и 49 мин).

Товарищеский матч прошел на стадионе Колос (тренировочное поле).

Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Товарищеские матчи

17 липня 2026. Ковалевка. УТБ Колос

15:30. Колос Ковалевка – Кудрівка – 2:0 (1:0)

Голы: Александр Демченко, 15, 49

Колос: Моргун, Гончаренко, Хрипчук, Рухадзе, игрок на просмотре, Челядин, Наумов, Демченко (кап), Касалла, Кане, Ндукве.

Во втором тайме на замену выходили: Мацапура, Сухонос, игрок на просмотре, Шершень, Тахири

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Кудровка Колос - Кудровка Александр Демченко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Волейбол | 18 июля 2026, 08:43 16
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций

Олег признался, что в раздевалке «сине-желтых» была полная тишина

Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 14:45 0
Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина
Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина

Милей очень суеверный

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18.07.2026, 07:59
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18.07.2026, 09:17
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
16.07.2026, 08:22 8
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем