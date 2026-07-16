Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
17.07.2026 15:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
16 июля 2026, 22:34 | Обновлено 16 июля 2026, 22:41
16
0

Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 17 июля в 15:00 по Киеву

16 июля 2026, 22:34 | Обновлено 16 июля 2026, 22:41
16
0
Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Колос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Колосом» и «Кудровкой». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Колос Ковалевка

Предыдущий сезон прошел для «Колоса» вполне неплохо. По итогам 30 туров Премьер-лиги на балансе команды было 49 очков, благодаря которым она смогла занять 6-ю позицию общего зачета. Расстояние от топ-5 также было не большим – всего 2 балла.

Кубок Украины «Колос» неожиданно покинул на стадии 1/32 финала – там в серии пенальти кузнецы уступили «Локомотиву».

Кудровка

Дебютный сезон коллектива в Премьер-лиге прошел достаточно сложно. После 30 поединков на балансе «Кудровки» было всего 28 баллов, что позволило ей занять 13-ю строчку турнирной таблицы, которая заставляет играть в переходных матчах на вылет. Там коллектив противостоял «Агробизнесу», однако отстоял право играть в элите только после серии пенальти.

Кубок Украины коллектив также покинул на стадии 1/32 финала, уступив «Левому Берегу» в серии пенальти.

Личные встречи

За прошедший сезон коллективы противостояли друг другу дважды – обе игры завершились победами «Колоса» (1:0 и 3:1).

Интересные факты

  • «Колос» забил всего 30 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.
  • «Колос» победил в 4/5 предыдущих домашних поединках.
  • «Кудровка» пропустила 48 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – 5-й самый плохой показатель среди всех команд.


Прогноз

Я поставлю на победу «Колоса» с коэффициентом 1.51 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
17 июля 2026 -
15:00
Кудровка
Победа Колоса 1.51 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бенфика – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Локомотива – Карпаты. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Вестри – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Колос Ковалевка Кудровка прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16 июля 2026, 00:06 154
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 06:47 7
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Томас заявил, что его команда очень разочарована

Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 16.07.2026, 19:21
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы
Футбол | 16.07.2026, 22:32
Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы
Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 2
Бокс
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем