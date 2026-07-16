В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Колосом» и «Кудровкой». По киевскому времени игра начнется в 15.00.



Колос Ковалевка



Предыдущий сезон прошел для «Колоса» вполне неплохо. По итогам 30 туров Премьер-лиги на балансе команды было 49 очков, благодаря которым она смогла занять 6-ю позицию общего зачета. Расстояние от топ-5 также было не большим – всего 2 балла.



Кубок Украины «Колос» неожиданно покинул на стадии 1/32 финала – там в серии пенальти кузнецы уступили «Локомотиву».



Кудровка



Дебютный сезон коллектива в Премьер-лиге прошел достаточно сложно. После 30 поединков на балансе «Кудровки» было всего 28 баллов, что позволило ей занять 13-ю строчку турнирной таблицы, которая заставляет играть в переходных матчах на вылет. Там коллектив противостоял «Агробизнесу», однако отстоял право играть в элите только после серии пенальти.



Кубок Украины коллектив также покинул на стадии 1/32 финала, уступив «Левому Берегу» в серии пенальти.



Личные встречи



За прошедший сезон коллективы противостояли друг другу дважды – обе игры завершились победами «Колоса» (1:0 и 3:1).



Интересные факты

«Колос» забил всего 30 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.

«Колос» победил в 4/5 предыдущих домашних поединках.

«Кудровка» пропустила 48 голов в предыдущем сезоне Премьер-лиги – 5-й самый плохой показатель среди всех команд.



Прогноз



Я поставлю на победу «Колоса» с коэффициентом 1.51 по линии БК betking.