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Колос Ковалевка
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Кудровка
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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 17:36 |
71
0

По голу в каждом тайме. Колос в товарищеском матче победил Кудровку

Поединок «Колос» – «Кудровка» завершился со счетом 2:0

17 июля 2026, 17:36 |
71
0
По голу в каждом тайме. Колос в товарищеском матче победил Кудровку
ФК Колос
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 17 июля, «Колос» провел спарринг с «Кудровкой».

Поединок проходил на поле «Колоса». И на 15-й минуте хозяева вышли вперед. Александр Демченко забил после подачи с углового.

В начале второго тайма «Колос» закрепил свое преимущество в счете. Александр Демченко оформил дубль на 49-й минуте.

До конца матча оставалось еще достаточно времени. Однако забить командам больше не удалось.

Товарищеский матч. Ковалевка. 17 июля

«Колос» (Ковалевка) – ФК «Кудровка» – 0:2

Голы: Демченко, 15, 49

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Кудровка Колос Ковалевка Колос - Кудровка Александр Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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