По голу в каждом тайме. Колос в товарищеском матче победил Кудровку

Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 17 июля, «Колос» провел спарринг с «Кудровкой».

Поединок проходил на поле «Колоса». И на 15-й минуте хозяева вышли вперед. Александр Демченко забил после подачи с углового.

В начале второго тайма «Колос» закрепил свое преимущество в счете. Александр Демченко оформил дубль на 49-й минуте.

До конца матча оставалось еще достаточно времени. Однако забить командам больше не удалось.

Товарищеский матч. Ковалевка. 17 июля

«Колос» (Ковалевка) – ФК «Кудровка» – 0:2

Голы: Демченко, 15, 49