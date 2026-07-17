17.07.2026 15:30 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига17 июля 2026, 17:36 |
71
0
По голу в каждом тайме. Колос в товарищеском матче победил Кудровку
Поединок «Колос» – «Кудровка» завершился со счетом 2:0
17 июля 2026, 17:36 |
71
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 17 июля, «Колос» провел спарринг с «Кудровкой».
Поединок проходил на поле «Колоса». И на 15-й минуте хозяева вышли вперед. Александр Демченко забил после подачи с углового.
В начале второго тайма «Колос» закрепил свое преимущество в счете. Александр Демченко оформил дубль на 49-й минуте.
До конца матча оставалось еще достаточно времени. Однако забить командам больше не удалось.
Товарищеский матч. Ковалевка. 17 июля
«Колос» (Ковалевка) – ФК «Кудровка» – 0:2
Голы: Демченко, 15, 49
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июля 2026, 08:13 9
Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля
Футбол | 17 июля 2026, 14:59 0
Боуэн решил остаться в Вест Хэме
Футбол | 17.07.2026, 14:05
Футбол | 17.07.2026, 06:23
Бокс | 17.07.2026, 06:22
Комментарии 0
Популярные новости
17.07.2026, 09:32 14
16.07.2026, 06:47 7
16.07.2026, 09:32 4
16.07.2026, 23:23 33
16.07.2026, 18:27 38
17.07.2026, 00:04
16.07.2026, 06:02
15.07.2026, 17:11 10