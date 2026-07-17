Экс-форвард Динамо: «Команда ничем не отличается от Кудровки или Колоса»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Хлус оценил игру «бело-синих» в ответном матче Лиги Европы против румынской «Университати», который завершился победой киевлян в серии 11-метровых ударов со счетом 4:2.

«Дело можно было не доводить до нервного напряжения. В первой игре забейте 2–3 мяча, вторую доведите до нужного результата и готовьтесь к следующему раунду. Но уровень команды не позволяет это сделать.

Если подойти объективно, то «Динамо» не должно было участвовать в еврокубках. В чемпионате заняли четвертое место, а в Кубке повезло, что на двух этапах и в финале играли против команд Первой лиги. Команда не может держаться на должном уровне, а падает все глубже и глубже. И никто не знает, когда прекратится это падение.

Чем отличается «Динамо» от той же «Кудровки» или «Колоса»? Ничем. Все выровнялось. Игроки «Динамо» посредственные, серая масса», – заявил Хлус.

Во втором квалифай-раунде турнира «Динамо» ожидает ПАОК.