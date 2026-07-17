МИХАЛИК: «ПАОК – более сильный соперник, я думаю, но…»

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» с ПАОКом в следующем раунде Лиги Европы.

«При такой игре немного тяжеловато, пожалуй, будет. ПАОК – более сильный соперник, я думаю. Но, думаю, что «Динамо», возможно, с каждой игрой где-то будет немного добавлять. Нам бы этого хотелось, чтобы в еврокубках «Динамо» прибавило и выглядело лучше.

Хотя при том, что играли на чужом поле, при полных трибунах, первый тайм в ответном матче был довольно неплохой. Не скажу, что супер-пупер какой-то идеальный или еще что-то, но и голы были, которые не засчитали.

Всем, вероятно, хотелось бы видеть более качественную игру, но первые матчи после сборов не всегда очень выразительны. Хотелось бы, чтобы они прибавляли по ходу следующих раундов», – заявил Михалик.

«Динамо» прошло «Университатю» в первом раунде квалификации Лиги Европы. Матчи с ПАОКом состоятся 23 и 30 июля.