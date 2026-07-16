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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 10:44 | Обновлено 16 июля 2026, 11:20
890
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Легенда Динамо: «Лучше спросить об этом у Суркиса или Костюка»

Тарас Михалик оценил шансы киевского клуба завоевать золото УПЛ

16 июля 2026, 10:44 | Обновлено 16 июля 2026, 11:20
890
1 Comments
Легенда Динамо: «Лучше спросить об этом у Суркиса или Костюка»
ФК Динамо Киев
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Легендарный защитник киевского Динамо Тарас Михалик оценил шансы киевского клуба завоевать золото УПЛ по итогам сезона 2026/27.

– Динамо после неудачного сезона сможет сделать себе подарок перед 100-летием клуба и выиграть золотые медали УПЛ?

– Я не готов сразу ответить. Лучше спросить об этом президента клуба или главного тренера. Одно могу сказать: Динамо – не тот клуб, который будет мириться с четвертым местом, наигрывать молодежь и ждать погоды у моря, – сказал Тарас.

Киевское Динамо провалило прошлый сезон Украинской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка заняли четвертое место в УПЛ, но сумели завоевать Кубко Украины, обыграв в финале ФК Чернигов.

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Тарас Михалик Игорь Суркис Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Вот такой футбол у нас и будет,пока мы будем таких как Михалик ЛЕГЕНДАМИ называть.
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