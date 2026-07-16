Динамо хотело подписать легионера, но футболист мечтал играть за Шахтер

Нигерийский вингер донецкого Шахтера Проспер Оба эксклюзивно для Sport.ua признался, что мог перебраться в расположение киевского Динамо.

– Говорили, что на тебя претендовало и Динамо, но Шахтер был быстрее и настойчивее. Как лично ты узнал предложение «горняков» и почему решил присоединиться к донецкому клубу?

– Да, это правда. Оба украинских гранда предложили мне присоединиться к их командам. Вместе с тем у меня было несколько предложений из-за границы — из Чехии и Англии. Однако решил принять предложение "Шахтера".

Я действительно люблю этот клуб, свое место в нем, и ни для кого не секрет, что «Шахтер» — самая большая и сильная команда в украинском чемпионате. Я присоединился к «Шахтеру», потому что уверен, что этот клуб может сделать меня еще лучшим игроком. Я смог адаптироваться к системе исповедуемой главным тренером команды.

Конечно, на моей позиции очень высока конкуренция, впрочем, я не покладаю рук и продолжаю бороться за место в основном составе. С самого начала я знал, что это будет задача со звездочкой, поскольку в обойме команды очень много качественных исполнителей, – сказал Проспер.