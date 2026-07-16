Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо хотело подписать легионера, но футболист мечтал играть за Шахтер
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 07:46 |
559
1

Динамо хотело подписать легионера, но футболист мечтал играть за Шахтер

Проспер Оба признался, что мог продолжить карьеру в Киеве

16 июля 2026, 07:46 |
559
1 Comments
Динамо хотело подписать легионера, но футболист мечтал играть за Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Проспер Оба
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нигерийский вингер донецкого Шахтера Проспер Оба эксклюзивно для Sport.ua признался, что мог перебраться в расположение киевского Динамо.

– Говорили, что на тебя претендовало и Динамо, но Шахтер был быстрее и настойчивее. Как лично ты узнал предложение «горняков» и почему решил присоединиться к донецкому клубу?

– Да, это правда. Оба украинских гранда предложили мне присоединиться к их командам. Вместе с тем у меня было несколько предложений из-за границы — из Чехии и Англии. Однако решил принять предложение "Шахтера".

Я действительно люблю этот клуб, свое место в нем, и ни для кого не секрет, что «Шахтер» — самая большая и сильная команда в украинском чемпионате. Я присоединился к «Шахтеру», потому что уверен, что этот клуб может сделать меня еще лучшим игроком. Я смог адаптироваться к системе исповедуемой главным тренером команды.

Конечно, на моей позиции очень высока конкуренция, впрочем, я не покладаю рук и продолжаю бороться за место в основном составе. С самого начала я знал, что это будет задача со звездочкой, поскольку в обойме команды очень много качественных исполнителей, – сказал Проспер.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Пономаренко приготовиться? Икарди покинул Галатасарай
Команда с воспитанником Шахтера вышла во 2-й раунд квалификации ЛК
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай арендовал экс-хавбека Челси
Проспер Оба Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу БК Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16 июля 2026, 00:06 133
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией

Лионель СКАЛОНИ: «Я благодарен игрокам. У нас потрясающая команда»
Футбол | 16 июля 2026, 07:28 0
Лионель СКАЛОНИ: «Я благодарен игрокам. У нас потрясающая команда»
Лионель СКАЛОНИ: «Я благодарен игрокам. У нас потрясающая команда»

Коуч сборной Аргентины похвалил свою команду после полуфинала ЧМ-2026

Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Футбол | 15.07.2026, 15:08
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Футбол | 16.07.2026, 00:50
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Футбол | 16.07.2026, 00:06
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
дурак
Ответить
0
Популярные новости
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 164
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем