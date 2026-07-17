В Ювентусе сделали заявление относительно будущего Влаховича
Спаллетти не против того, чтобы звездный серб остался в его команде
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о будущем сербского нападающего Душана Влаховича.
В конце июня у серба истек контракт с туринским клубом. Сейчас он находится в статусе свободного агента. В то же время Спаллетти не против, если Влахович продолжит выступать в его команде.
«Влахович знает моё мнение о нём. Последний раз я разговаривал с ним в конце сезона, но двери руководства нашего клуба всегда открыты для него», – сказал специалист.
В прошлом сезоне Влахович провел в составе «Ювентуса» 19 матчей и забил 7 голов. В последнее время сообщалось о заинтересованности в услугах футболиста со стороны «Барселоны», «Реала», «Баварии» и «Бешикташа».
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