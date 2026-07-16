Ювентус в последний момент перехватил защитника у Ромы

Правый защитник «Ромы» Зеки Челик стал свободным агентом по окончании прошлого сезона. 29-летний турок вел переговоры с «волками» по новому контракту и даже достиг устного соглашения со столичным клубом.

«Ювентус» в последний момент включился в борьбу за защитника и перехватил его у конкурентов по Серии А. Челик в четверг посетил Турин и подписал контракт на три года.

Остается дождаться только объявления о трансфере. Челик оценивается в 14 млн евро.