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  4. Ювентус в последний момент перехватил защитника у Ромы
Италия
16 июля 2026, 22:28 |
725
0

Ювентус в последний момент перехватил защитника у Ромы

Зеки Челик мог остаться в «Роме», но едет в «Ювентус»

16 июля 2026, 22:28 |
725
0
Ювентус в последний момент перехватил защитника у Ромы
Рома. Зеки Челик
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Правый защитник «Ромы» Зеки Челик стал свободным агентом по окончании прошлого сезона. 29-летний турок вел переговоры с «волками» по новому контракту и даже достиг устного соглашения со столичным клубом.

«Ювентус» в последний момент включился в борьбу за защитника и перехватил его у конкурентов по Серии А. Челик в четверг посетил Турин и подписал контракт на три года.

Остается дождаться только объявления о трансфере. Челик оценивается в 14 млн евро.

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Зеки Челик Ювентус Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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