Италия29 мая 2026, 23:35
Среди них Довбик. Топ-клуб АПЛ нацелился на четырех игроков Ромы
Украинский нападающий может продолжить карьеру в составе «Тоттенхэма»
Сразу четыре футболиста «Ромы» попали на радары «Тоттенхэма».
По информации СМИ, английский гранд нацелился на четырех игроков римской команды: Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте и Артем Довбик.
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что в «Роме» нашли замену Артему Довбику.
лідер АПЛ? ви таблицю давно бачили?
