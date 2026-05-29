  4. Среди них Довбик. Топ-клуб АПЛ нацелился на четырех игроков Ромы
29 мая 2026, 23:35 | Обновлено 29 мая 2026, 23:39
Среди них Довбик. Топ-клуб АПЛ нацелился на четырех игроков Ромы

Украинский нападающий может продолжить карьеру в составе «Тоттенхэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сразу четыре футболиста «Ромы» попали на радары «Тоттенхэма».

По информации СМИ, английский гранд нацелился на четырех игроков римской команды: Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте и Артем Довбик.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Роме» нашли замену Артему Довбику.

Даниил Кирияка
