Среди них Довбик. Топ-клуб АПЛ нацелился на четырех игроков Ромы

Сразу четыре футболиста «Ромы» попали на радары «Тоттенхэма».

По информации СМИ, английский гранд нацелился на четырех игроков римской команды: Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте и Артем Довбик.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Роме» нашли замену Артему Довбику.